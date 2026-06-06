Le Redmi Note 15 Pro de Xiaomi à prix cassé : une opportunité à saisir vite

Le Redmi Note 15 Pro, smartphone haut de gamme de Xiaomi équipé d'un écran 120 Hz, d'une batterie 6500 mAh et d'un capteur 200 Mpx, est en promotion à environ 200 euros. Une offre limitée à ne pas rater pour les amateurs de technologie.

À la recherche d'un excellent smartphone sans se ruiner ? Le Redmi Note 15 Pro de Xiaomi se profile comme une opportunité à ne pas manquer, actuellement proposé à un prix avoisinant les 200 euros sur certaines plateformes en ligne.

Cette offre flash, susceptible de cesser rapidement en raison de l'engouement suscité, permet d'acquérir un appareil haut de gamme à un tarif défiant toute concurrence. Sous son capot, le Redmi Note 15 Pro embarque un processeur puissant qui délivre une fluidité et une réactivité exemplaires, que ce soit pour la navigation web, la consultation de contenus multimédias, les jeux vidéo exigeants ou les tâches quotidiennes.

Cette puissance, couplée à une batterie imposante de 6 500 mAh, assure une autonomie confortable pour une journée d'utilisation intensive sans besoin de recharge. L'expérience visuelle est également au rendez-vous grâce à un écran AMOLED de 6,77 pouces, d'une luminosité élevée et équipé d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant des images d'une grande netteté et une navigation d'une douceur remarquable.

La résistance aux intempéries n'est pas en reste avec une certification IP52, protégeant contre les projections d'eau et la poussière, et la technologie Wet Touch 2.0 garantit une réactivité tactile optimale même sur écran humide. Pour les amateurs de photographie, le module principal de 200 mégapixels capture des clichés d'une fidélité impressionnante, avec un niveau de détail élevé adaptable à toutes les conditions de lumière. Le stockage interne généreux de 256 Go permet d'emporter une vaste médiathèque sans contrainte.

Ce produit, présenté dans le cadre d'une rubrique shopping indépendante de la rédaction de BFMTV, est le fruit d'une sélection éditoriale. Les prix mentionnés sont indicatifs et peuvent fluctuer, et le média peut percevoir une commission sur les achats réalisés via les liens de l'article.

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