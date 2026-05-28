Le Redmi Note 15 Pro 5G en promotion : un smartphone milieu de gamme complet à prix réduit

Le Redmi Note 15 Pro 5G dans sa version 8+256 Go voit son prix chuter chez Boulanger et Darty. Découvrez les caractéristiques de ce smartphone au grand écran AMOLED 120 Hz, à l'autonomie solide et au design certifié IP68, ainsi que les détails des offres du moment.

Le Redmi Note 15 Pro 5G dans sa configuration 8+256 Go bénéficie actuellement d'une offre promotionnelle attractive. Chez Boulanger, il est disponible dans un pack incluant une coque et des écouteurs pour 349 euros au lieu de 409,99 euros.

Une alternative est proposée par Darty où le même smartphone, accompagné cette fois d'un chargeur 45 W, est affiché à 339 euros contre 439 euros habituellement. Ce modèle représente un bon compromis dans le segment milieu de gamme, offrant un écran généreux, une autonomie solide et des fonctionnalités complètes, tout en restant réaliste quant à ses limites face aux flagships. La promotion en cours le rend particulièrement intéressant pour les acheteurs cherchant un rapport qualité-prix avantageux.

Le cœur de l'appareil est son impressionnant écran AMOLED de 6,83 pouces, affichant une résolution de 2 772 x 1 280 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cette dalle lumineuse et immersive confère au téléphone des dimensions conséquentes : 163,6 x 78,09 x 7,96 mm pour un poids de 210 g. Si cette envergure peut s'avérer challenging pour les petites mains, elle participe à une sensation de solidité et de premium.

Le design a évolué vers des lignes plus plates et des bords droits, avec des finitions en plastique mat de bonne facture. Le constructeur assume ce gabarat imposant et va jusqu'à certifier l'appareil IP68 pour une résistance à l'eau et à la poussière, un atout non négligeable. Sous le capot, on trouve un SoC Dimensity 7400-Ultra épaulé par 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Cette configuration assure des performances largement suffisantes pour un usage quotidien : navigation web, multitâche léger et applications courantes fonctionnent avec fluidité. Il se permet même quelques incursions dans le jeu vidéo, même si les titres les plus gourmands nécessiteront quelques concessions graphiques. Le module photo, bien que complet sur le papier avec un capteur principal 200 Mpx, un ultra grand-angle 8 Mpx et une selfie cam 20 Mpx, livre des résultats contrastés.

Les clichés en journée sont de bonne facture, mais la qualité chute significativement en conditions de faible luminosité. L'autonomie constitue l'un des points forts de l'appareil, avec une batterie facilement capable de tenir une journée et demie d'utilisation modérée. La charge rapide 45 W (disponible via la version Darty) est un plus appréciable pour récupérer rapidement de l'énergie





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Redmi Note 15 Pro Promotion Smartphone Milieu De Gamme Xiaomi Écran AMOLED Autonomie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

iPhone 18 Pro : vers une autonomie « monstre » grâce à la puce A20 Pro ?La puissance serait au rendez-vous, mais l'autonomie également.

Read more »

Depuis mardi, ce MacBook moins cher qu'un iPhone se vend par centaine chez BoulangerBoulanger affiche le MacBook Neo à un prix inférieur à celui de nombreux iPhone récents, tout en proposant un ordinateur Apple neuf équipé de la puce A18 Pro et d’un SSD 256 Go. Entre le cagnottage fidélité, les différentes déclinaisons couleur ainsi que la livraison rapide, cette offre fait partie...

Read more »

iPad Air M4 13 pouces en promotion à 839 euros sur AmazonL'iPad Air M4 avec écran de 13 pouces devient plus attractif grâce à une offre Amazona 839 euros. Cette version équipée de la puce M4 offre des performances solides pour le multitâche, l'édition vidéo et le gaming, avec une autonomie de dix heures et un design léger de 464 grammes. Toutefois, son tarif habituel de 999 euros pour 256 Go reste élevé par rapport aux améliorations apportées.

Read more »

Difficile de ne pas craquer quand ce smartphone Redmi Note 15 Pro atteint un tel prixLes records sont faits pour être battus et cela vaut pour les baisses de prix en téléphonie mobile. Dernier exemple en date, le Redmi Note 15 Pro de Xiaomi qui voit le sien descendre en flèche avec une offre complètement folle de Cdiscount.

Read more »