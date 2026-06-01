Le réchauffement climatique bouleverse le cycle des myrtillers dans les Pyrénées

Une étude menée par le Parc National des Pyrénées dans les landes du Val d'Azun vise à comprendre l'influence du réchauffement climatique sur le cycle phénologique des myrtillers.

Dans les Pyrénées, le réchauffement climatique bouleverse le cycle des myrtilles. Une étude menée par le Parc National des Pyrénées dans les landes du Val d'Azun vise à comprendre l'influence du réchauffement climatique sur le cycle phénologique des myrtillers.

Ces plantes bien connues des montagnards sont impactées par le changement climatique, qui accélère leur développement et perturbe l'écosystème. Les agents du Parc National inventoient la population de myrtillers et relèvent leur développement phénologique dans le cadre d'un protocole national mis en place par le CREA Mont-Blanc. L'étude vise à documenter ce phénomène et à comprendre comment le réchauffement climatique influe sur le cycle des myrtillers.

Les résultats de l'étude montrent que les myrtillers se développent plus rapidement que dans le passé, ce qui peut avoir des conséquences importantes pour l'écosystème et la faune sauvage qui s'en nourrit. L'étude est menée dans les six territoires du Parc National et vise à fournir des données précises sur l'influence du réchauffement climatique sur le cycle des myrtillers





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