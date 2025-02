Le Real Madrid Répond aux Chambrages de Manchester City avec une Victoire Frappante

Le Real Madrid a remporté une victoire impressionnante face à Manchester City lors du match aller de la Ligue des champions, s'imposant 3 à 2 grâce à un but spectaculaire de Jude Bellingham dans les dernières minutes. La rencontre s'est déroulée dans un contexte tendu, marqué par les chambrages à l'encontre de Vinicius Jr. de la part du public anglais.

Le Real Madrid a remporté une victoire impressionnante face à Manchester City lors du match aller de la Ligue des champions le 11 février, s'imposant 3 à 2 grâce à un but spectaculaire de Jude Bellingham dans les dernières minutes. La victoire du Real Madrid s'est déroulée dans un contexte tendu, marqué par les chambrages à l'encontre de Vinicius Jr. , l'attaquant star du club madrilène, de la part du public anglais.

Avant le match, un tifo de Rodri, milieu de terrain de Manchester City, tenant son Ballon d'or et avec la légende 'Stop crying your heart out (Arrête de pleurer à chaudes larmes)' avait été déployé dans les tribunes. Cette action était une réaction à la controverse liée au Ballon d'or 2023, qui a été remporté par Rodri, tandis que Vinicius Jr., annoncé comme grandissime favori, n'a pas reçu la récompense. Le Real Madrid, absent de la cérémonie, avait laissé planer un climat de tension qui avait mis du temps à s'apaiser. Vinicius Jr., directement impliqué dans le but de la victoire (passe décisive pour Bellingham), a répondu à ces chambrages avec un éclat de classe. Après avoir pointé l'écusson des 15 Ligues des champions remportées par son club et installé la climatisation à l'Etihad Stadium, il a déclaré : 'Chaque fois que les supporters adverses font quelque chose, cela me donne plus de force pour jouer un grand match et c’est ce que j’ai fait ici. C’est la cinquième fois que nous devons ici, et il fait toujours très froid. Nous devons continuer dans cette voie.' Cette victoire du Real Madrid est un message fort envoyé à ses adversaires avant la rencontre retour, et l'ambiance devrait être encore plus électrique lors de la prochaine confrontation





ladepeche31 / 🏆 17. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Football Real Madrid Manchester City Ligue Des Champions Vinicius Jr. Jude Bellingham

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Le Real Madrid renverse Manchester City dans un match haletant de Ligue des ChampionsLe Real Madrid a remporté une victoire inattendue contre Manchester City en Ligue des champions, s'imposant 3-2 grâce à un dernier but de Jude Bellingham dans les arrêts de jeu. Malgré une domination de Manchester City en première période, le Real Madrid a réussi à revenir au score avec des buts de Kylian Mbappé et Brahim Diaz avant que Bellingham ne scelle la victoire dans les dernières secondes. Cette victoire place le Real Madrid en position dominante avant le match retour.

Lire la suite »

Manchester City-Real Madrid et Brest-PSG: Le tirage des barrages de la Ligue des championsLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions a dévoilé les confrontations tant attendues. Manchester City et le Real Madrid s'affrontent tandis que Brest et le PSG s'écharpent dans un duel 100% français.

Lire la suite »

Ligue des champions : Brest défiera le PSG en barrages, un choc Manchester City-Real MadridLe tirage au sort des barrages de la Ligue des champions ce vendredi 31 janvier a abouti à une confrontation 100 % française entre Brest et Paris, tandis que Monaco défiera le Benfica Lisbonne.

Lire la suite »

Manchester City - Real Madrid : Un Rematch de Haute Voltige en Barrage de Ligue des ChampionsLes deux titans du football européen, Manchester City et le Real Madrid, se retrouveront en barrage de Ligue des Champions après un tirage au sort palpitant. Cette rencontre promet d'être un véritable choc galactique, rappelant les confrontations épiques de la saison dernière.

Lire la suite »

Un nouveau coup dur pour le Real Madrid avant l'Atlético et Manchester CitySortie sur blessure samedi lors du match contre l'Espanyol, Antonio Rüdiger est touché au biceps fémoral de la jambe droite et devrait être absent 20 jours, annonce la presse madrilène. Il manquera au moins deux matchs décisifs, celui pour le titre en Liga contre l'Atlético la semaine prochaine et...

Lire la suite »

Real Madrid : terrible coup dur pour Rüdiger, qui va rater Manchester City !Un terrible coup dur a été confirmé pour le Real Madrid avec son défenseur Antonio Rüdiger.

Lire la suite »