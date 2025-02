Le RC Lens, loin de l'Europe : Will Still appelle à la concentration

Battu par Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée de Ligue 1, le RC Lens est désormais huitième du classement, à sept points du top 4. Will Still, l'entraîneur lensois, appelle à l'unité et à la concentration sur le prochain match face à un FC Nantes en difficulté.

Le célèbre « match après match ». Will Still résume ce que beaucoup de supporters lensois ne veulent peut-être pas encore admettre : le RC Lens est bien loin de l' Europe . Battu ce dimanche à Bollaert par Strasbourg (2-0), dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1 , le club nordiste est désormais huitième du classement, à sept points du top 4. Et la période est un peu délicate.

« Je pense qu’il faut arrêter de parler du classement et des possibles places européennes, il faut juste se concentrer sur le prochain match », insiste Will Still en conférence de presse. « Et si on parvient à prendre des points sur le prochain match, on essaiera de prendre des points sur le suivant et au final, on verra bien où on termine. Mais il est devenu important… pas urgent mais on doit prendre des points, avec tous les chantiers qu’il y a. Ça ne nous démotive pas, ça ne change rien à la donne qu’on connaissait déjà. C’est à moi, à nous de trouver l’équilibre qu’il faut, de trouver les leviers pour faire avancer l’équipe. » Une nouvelle défaite 2-0 avec un nouveau scénario à 10 contre 11, comme face à Nice : le RC Lens peine à construire une vraie série de résultats. Sans doute aussi la conséquence d’un mercato hivernal très agité, avec la perte de cadres comme Brice Samba, Kevin Danso ou Przemyslaw Frankowski. « On est en plein milieu d’une saison, il y a quatre ou cinq titulaires qui sont partis », rappelle Will Still. « Il faut être honnête, être juste dans ce qu’on dit et ce qu’on fait. Le mercato (d’hiver) ici a été presque vu comme un mercato estival. Sauf que l’été, tu as sept ou huit semaines pour préparer une saison et tu as du temps pour mettre des choses en place. Là on est en plein milieu d’une saison, il y a quatre ou cinq titulaires qui sont partis. » « J’observe juste les faits. Il faut être réaliste avec ce qu’on veut faire. Et la réalité c’est qu’on veut essayer de gagner le prochain match. Si on parvient à enchaîner une série de matchs en prenant des résultats et des points, on pourra alors regarder où on est à la fin. Mais il ne faut pas se donner d’illusions ou être irréaliste, il faut fixer des objectifs clairs et proches là maintenant, ne pas regarder trop loin dans le futur. » « On fait dans la logique des choses, j’essaie de respecter tout le monde, de trouver l’équilibre qu’il faut. L’équilibre n’était pas immonde mais on ne peut pas se permettre de commettre les erreurs qu’on a commises », conclut le technicien. Dimanche prochain, Lens se déplace chez un FC Nantes qui sort d’une énorme claque 7-1 contre Monaco





