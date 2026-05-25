Le RC Lens doit faire face à plusieurs interrogations après sa victoire en Coupe de France

Le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France et dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, doit faire face à plusieurs interrogations après la décision de plusieurs de ses joueurs de quitter le club. Les départs de Wesley Saïd, Malang Sarr et Adrien Thomasson vont rendre difficile la tâche pour l'entraîneur Pierre Sage.

Le RC Lens, vainqueur de la Coupe de France et dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, doit faire face à plusieurs interrogations. Les joueurs du RC Lens, acclamés par leurs supporters après leur victoire en finale de la Coupe de France, ont décidé de quitter le club.

Wesley Saïd, auteur de sa meilleure saison en termes de statistiques, a déjà signé au Qatar. En fin de contrat également, Malang Sarr est lui aussi très courtisé dans le Golfe. Adrien Thomasson, le capitaine qui a soulevé la première Coupe de France du RCL, doit s'engager avec le Stade rennais.

Les départs de ces joueurs vont rendre difficile la tâche pour l'entraîneur Pierre Sage, qui a su idéalement rebondir en donnant aux Lensois un style de jeu et une qualification européenne. Pour parvenir à ses fins, Pierre Sage a pu compter sur un mercato de qualité piloté par le duo Jean-Louis Leca-Benjamin Parrot.

Respectivement directeur sportif et directeur général du Racing, les deux dirigeants ont grandement réussi leur mercato symbolisé par le retour de Florian Thauvin, doublement décisif en finale de Coupe de France, mais aussi par des jeunes pleins de talent, comme Robin Risser dans les buts et Mamadou Sangaré au milieu de terrain. Lens a su amorcer un nouveau cycle brillant, après une baisse des résultats sportifs et le contexte toujours délicat des droits TV du football français.

Les Sang et Or peuvent compter sur la compétence et le savoir-faire d'un des présidents en vue ces derniers temps, Joseph Oughourlian. Le dirigeant d'origine libano-arménienne, connu dans le monde des médias, a officialisé au cours de la saison le rachat du stade Bollaert-Dellis afin d'assurer la pérennité du Racing.

Lens dispose donc de fondations solides pour se projeter sur l'avenir, ce qui suscite forcément des questions : comment reproduire un tel niveau de performance, avec la Ligue des champions en plus et un effectif amené à bouger ? Les scènes de célébration à Bollaert à 4 heures du matin au retour du Stade de France sont les derniers moments de certains cadres emblématiques.

Mais le club de l'Artois peut compter sur une précieuse ressource : sa jeunesse, qui a déjà montré de belles intentions. En plus de la révélation Ismaëlo Ganiou, Kyllian Antonio, Rayan Fofana, Anthony Bermont, Fodé Sylla et Mezian Soares sont prêts à montrer les crocs la saison prochaine en cas de coup de mou des titulaires





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