Le rasoir Philips Series 7000 à -40 % sur Amazon

Le rasoir Philips Series 7000 est désormais disponible à -40 % sur Amazon. Ce modèle haut de gamme est conçu pour offrir un rasage performant et confortable, avec une technologie SkinIQ qui s'adapte à la barbe de chaque personne.

Le rasoir Philips Series 7000 , doté de la technologie SkinIQ, est désormais disponible à -40 % sur Amazon . Ce modèle haut de gamme est conçu pour offrir un rasage performant et confortable, avec une technologie SkinIQ qui s'adapte à la barbe de chaque personne.

Les 45 lames SteelPrecision assurent une coupe précise de chaque poil, même sur une barbe de plusieurs jours. Le rasoir est également équipé d'un revêtement microbilles et de têtes flexibles à 360 degrés pour réduire les irritations. Il est étanche pour un usage à sec ou sous la douche et propose une tondeuse rétractable et un Quick Clean Pod pour un entretien facile.

L'autonomie du rasoir est d'environ 60 minutes après une charge d'une heure, et il dispose d'un mode charge rapide pour un rasage d'urgence. Ce rasoir est parfait pour ceux qui cherchent un résultat net et une peau apaisée, et il est proposé à 119,99 euros au lieu de 199,99 euros. C'est un positionnement intéressant pour un appareil haut de gamme





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Rasoir Philips Series 7000 Skiniq Amazon Promotion

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