Le Rapport Ambitieux de la Commission Parentalité : Pour une Société à Hauteur d'Enfant

Une commission française dédiée à la parentalité a proposé 40 mesures innovantes visant à améliorer le soutien aux parents et à créer un environnement plus favorable au développement des enfants.

Face aux défis croissants de l'éducation et du soutien à la parentalité , la commission parentalité , créée en décembre 2023, a dévoilé un rapport ambitieux ce jeudi 13 février 2025. Avec 40 propositions concrètes, son objectif est clair : restaurer une autorité bienveillante et structurante, tout en offrant aux familles un accompagnement renforcé.

Numéro vert, congés parentaux élargis, implication des pères, lieux d'accueil dédiés… Découvrez les mesures qui pourraient transformer le quotidien des parents et des enfants en France. Une société à hauteur d'enfants : la commission parentalité prône une autorité bienveillante La commission parentalité, créée en décembre 2023 à la suite des émeutes estivales, a remis ce jeudi 13 février 2025 un rapport ambitieux visant à transformer le soutien aux parents en France. Co-présidée par le pédopsychiatre Serge Hefez et la spécialiste de la jeunesse Hélène Roques, la commission propose 40 mesures pour instaurer une « autorité structurante et bienveillante » et accompagner les familles les plus vulnérables. Parmi les propositions phares, la création d'un numéro vert « parents en détresse » est envisagée pour offrir une écoute et une orientation adaptées aux parents en difficulté. La commission insiste également sur la multiplication des lieux d'accueil enfants-parents à travers le territoire, s'inspirant d'initiatives existantes comme les Accueils Louis et Zélie ou les Maisons des Familles. Ces espaces visent à renforcer le lien parental et à fournir un soutien concret aux familles. Une autre mesure notable est l'intégration d'un « droit à la parentalité » dans le code de l'action sociale et des familles. Cette disposition clarifierait les droits et obligations des parents, leur offrant les outils nécessaires pour exercer une autorité à la fois ferme et bienveillante. La commission souligne l'importance d'une société organisée « à hauteur d'enfants » et d'un dialogue avec les parents « à hauteur de parents », afin de créer un environnement propice au développement harmonieux des plus jeunes. Encourager l'implication des pères et faciliter la conciliation travail-famille Pour favoriser une participation plus active des pères dans l'éducation, la commission propose d'instaurer la parité dans les listes de représentants de parents d'élèves au sein des conseils d'administration des établissements scolaires. Cette initiative vise à impliquer davantage les pères dans la vie scolaire et à renforcer leur rôle éducatif. Consciente des défis liés à la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la commission suggère d'étendre le congé de « proche aidant » aux situations de décrochage scolaire. De plus, elle recommande d'accorder aux salariés quatre demi-journées par an pour participer à des rencontres avec les enseignants, facilitant ainsi une meilleure compréhension mutuelle des attentes et contraintes de chacun. Reconnaître les réalités socio-économiques des familles La commission met en lumière la nécessité d'adapter les politiques publiques aux diverses configurations familiales actuelles. Elle appelle à une politique du logement tenant compte des familles monoparentales et recomposées, ainsi qu'à une évaluation précoce de la santé mentale des adolescents pour prévenir les risques liés à la détérioration de leur bien-être psychique. Ces recommandations visent à créer un environnement familial stable et soutenant, essentiel pour le développement des enfants. En conclusion, les 40 propositions de la commission parentalité aspirent à redéfinir le soutien aux parents en France, en promouvant une autorité bienveillante et en adaptant les structures sociétales aux besoins des familles contemporaines. Ces mesures, si elles sont mises en œuvre, pourraient transformer le paysage éducatif et familial du pays, offrant aux parents les ressources nécessaires pour élever leurs enfants dans un cadre sécurisant et encourageant





doctissimo / 🏆 78. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Parentalité Enfants Famille Education Politique Sociale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Parentalité : une commission préconise de restaurer une «autorité bienveillante»Réclamée par le gouvernement à la suite des émeutes qui ont suivi la mort de Naël à l’été 2003, elle émet 40 propositions, comme de créer un numéro vert «parents en détresse», ou de densifier les lieux d’accueil enfants-parents.

Lire la suite »

Commission pour l'Amélioration de la Parentalité : 40 Recommandations pour une Approche plus Soucieuse des EnfantsUne commission d'experts a remis son rapport avec 40 recommandations pour améliorer le soutien aux parents et l'exercice de la parentalité. Le rapport met en avant la nécessité d'une approche plus centrée sur les enfants et de donner aux parents les outils nécessaires pour exercer une autorité bienveillante et structurante.

Lire la suite »

Commission Parentalité : Restaurer l'autorité bienveillante et épauler les parentsLa commission parentalité, présidée par Serge Hefez et Hélène Roques, appelle à restaurer une « autorité bienveillante » et à épauler les parents les plus vulnérables. Le rapport, remis le 13 février 2024 à la ministre des Familles Catherine Vautrin, propose 40 recommandations pour améliorer l'exercice de la parentalité. Parmi les propositions, la création d'un numéro vert pour les parents en détresse, la « densification » des lieux d'accueil enfants-parents et l'extension du congé de « proche aidant » aux situations de décrochage scolaire.

Lire la suite »

Pressions de la Commission européenne sur des parlementaires : il faut une commission d’enquêteUrsula von der Leyen (CDU), présidente de la Commission européenne, dans la salle plénière du Parlement européen, le 18 décembre 2024.

Lire la suite »

Clémence Pernoud, la petite-fille de Laurence, réinvente les guides cultes de la parentalitéClémence Pernoud, petite-fille de l'auteure des guides cultes « J’attends un enfant » et « J’élève mon enfant », reprend le flambeau familial en proposant de nouvelles versions modernisées et enrichies de ces bibles de la parentalité.

Lire la suite »

Serge Hefez : «La parentalité relève des pères comme des mères»La commission parentalité a rendu jeudi 13 février un rapport contenant 40 mesures destinée à soutenir les parents d’aujourd’hui. Son coprésident, le pédopsychiatre Serge Hefez, prône une implication plus forte des pères.

Lire la suite »