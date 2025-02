Le RAF éclipse Pau avec un succès éclatant de 5 à 0

Rodez a réalisé un exploit à Pau en s'imposant 5 à 0, après quatre défaites consécutives. Cette victoire convaincante met en lumière le potentiel de l'équipe et rappelle le gâchis des matchs précédents.

Personne n'aurait prédit une victoire aussi convaincante du RAF à Pau , sur un score de 5 à 0. On s'attendait à une réaction des hommes du président Pierre-Olivier Murat après quatre défaites consécutives, mais pas à une telle démonstration. Les Rouergats ont dominé cette rencontre dans tous les aspects du jeu, donnant une leçon de réalisme aux Palois qui se sont retrouvés dans le rôle de sparring-partners.

Ce score de 5-0, loin d'être surprenant, rappelle également le gâchis des quatre derniers matchs où Rodez n'était pas à ce niveau de performance. Cette victoire, entre la nuit et le jour, va remuer le couteau dans la plaie, rappelant toute la valeur de cette équipe et tout ce qu'elle aurait pu réaliser. Nkada, et de 12 ! Malgré cela, il est impossible de ne pas savourer ce succès délicieux en terre béarnaise. Le RAF a été lancé vers la victoire par un doublé de son brillant milieu de terrain, Noah Cadiou, auteur de deux réalisations en première période. Ensuite, le goleador, Nkada, a inscrit sa douzième réalisation de la saison en fracassant le but entre les jambes du portier, Kamara. Puis Bentayeb a été récompensé de ses efforts offensifs en inscrivant le but du 4 à 0 et Baldé, d'une somptueuse balle piquée, a offert au RAF sa cinquième réalisation. Mieux encore, les Aveyronnais quittent cette rencontre sans encaisser de but, une autre performance de valeur. Pau n'avait perdu qu'une fois cette saison à domicile contre Amiens, futur visiteur des Aveyronnais à Paul-Lignon. Un seul point d'avance sur la zone rouge... Cette brillante soirée sera cependant quelque peu assombrie par le fait que le RAF ne compte qu'un point d'avance sur la zone rouge. Le match proposé à Pau, tant dans son contenu que dans son engagement, se doit d'être répété pour que Rodez se rende enfin la saison facile et sans inquiétude pour le maintien.





