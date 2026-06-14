Le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance validé

Le ministère de la Justice américain a approuvé le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance, une méga fusion à 95 milliards d'euros qui devrait améliorer la compétition dans l'écosystème des médias et du divertissement.

Le rachat de Warner Bros Discovery par Paramount Skydance a été validé par le ministère de la Justice américain. Cette méga fusion , qui vaut 95 milliards d'euros, devrait améliorer la compétition dans l' écosystème des médias et du divertissement.

Malgré les craintes d'une suppression d'emplois, le gouvernement pense que cette fusion sera bénéfique pour les consommateurs et les travailleurs américains. Paramount et Warner sont des entrants majeurs dans les domaines du streaming, de la télévision et de la production et de la distribution de films en salles. La plateforme de streaming HBO Max va augmenter ses tarifs en France de un à deux euros de plus par mois.

Cette alliance entre deux des cinq plus grands studios d'Hollywood n'est pas au goût de tout le monde. La Commission européenne examine aussi la régularité de cette fusion pour son propre marché. Les actionnaires de Warner Bros ont validé en avril dernier la fusion avec Paramount Skydance, mettant fin à une série de rebondissements qui aura vu le groupe de divertissement se battre pour son indépendance





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