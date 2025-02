Le R\u00e9ve de Callum Wright: Du Lotissement de Gerrard \u00c0 la Victoire contre Liverpool

Callum Wright, un joueur de football du Plymouth Argyle, a réalisé un r\u00e9ve en battant Liverpool en FA Cup. Son histoire est inspirante car il a grandi dans le m\u00eame lotissement que Steven Gerrard, son idole. Wright a partag\u00e9 son sentiment d'\u00e9motion et son admiration pour Gerrard apr\u00e8s la victoire historique.

Callum Wright , milieu de terrain du Plymouth Argyle (D2) et l\u00e9gendaire auteur du but contre Liverpool en FA Cup, a toujours admiré Steven Gerrard . Il a grandi dans la m\u00eame rue que le capitaine embl\u00e9tique des Reds. Vingt-quatre heures avant le match qui a marqué sa vie, le milieu de terrain de Plymouth Argyle ne voulait pas y croire. « Un r\u00e9ve qui devient r\u00e9alit\u00e9. Jouer contre Liverpool ... Je n'aurais jamais pu l'imaginer.

Pour toute ma famille, c'est quelque chose dont on a tous r\u00e9v\u00e9. » De ses mots, partag\u00e9s par son club dans une vid\u00e9o, en plus d'un accent « Scouser » des plus prononc\u00e9s, on ressent une excitation sinc\u00e8re. Enfant, il n'aurait probablement m\u00eame pas os\u00e9 y penser. Alors, une victoire historique (1-0) en FA Cup pour la lanterne rouge de Championship (D2) contre le leader de Premier League, on aurait \u00e9t\u00e9 sur de la pure fiction. Dès sa tendre enfance, Callum Wright, 24 ans, supportait les Reds. Le milieu de terrain vient d'Huyton, une petite ville dans le Merseyside, \u00e0 une quinzaine de kilom\u00e8tres de Liverpool. Il a grandi dans le m\u00eame lotissement qu'un certain... Steven Gerrard, capitaine historique. Avec Gerrard, une filiation toute trouv\u00e9e. Autour de « Blueball Estate », \u00e0 des \u00e9poques distinctes, ils ont us\u00e9 leurs premi\u00e8res chaussures de foot et touch\u00e9 le cuir dans les rues environnantes. Ils ont \u00egalement \u00e9t\u00e9 scolaris\u00e9s dans le m\u00eame \u00e9tablissement, Cardinal Heenan Catholic High School. « C'est l'\u00e9cole principale pour le foot dans le coin, on gagnait plus ou moins toutes les comp\u00e9titions », a-t-il expliqu\u00e9 au Gloucestershire Live. Forc\u00e9ment, avec cette filiation, il ne pouvait y avoir aucun autre mod\u00e8le. L'histoire ne s'arr\u00eatte pas l\u00e0. Leur premi\u00e8re rencontre est atypique et remonte \u00e0 avril 2008. Ce jour-l\u00e0, Liverpool affronte Chelsea en demi-finales de Ligue des champions. Le jeune Callum est l'un des enfants qui accompagnent les superstars sur le pr\u00e9. Le 9 f\u00e9vrier, un vieux cliche a fait le tour des r\u00e9seaux sociaux. Mais le compte de la FA Cup s'est tromp\u00e9 et a encercl\u00e9 le garçon qui accompagne Fernando Torres. « Non moi, je suis avec Gerrard », a r\u00e9pondu avec humour Callum Wright. Une dizaine d'ann\u00e9es plus tard, il a recroiss\u00e9 l'ancienne gloire des Reds lors d'un rassemblement avec les U18 de l'Angleterre. Il para\u00etit m\u00eame que « Stevie G » l'aurait conseill\u00e9 : s'\u00e9loigner de Liverpool ne serait pas une si mauvaise chose pour sa carri\u00e8re. Callum Wright a commenc\u00e9 \u00e0 Tranmere, de l'autre c\u00f4t\u00e9 de la Mersey, puis Everton ne l'a pas conserv\u00e9, avant qu'il rejoigne Blackburn \u00e0 16 ans. Il a ensuite pris son envol, entre Leicester, Cheltenham, Blackpool et Plymouth donc, depuis janvier 2023. De quoi rendre l'exploit de la lanterne rouge de Championship encore plus savoureux. \u00c0 la fin de la rencontre contre les Reds, alors que le stade de Home Park explosait de joie, dont ses proches pr\u00e9sents en tribunes, Callum Wright a sembl\u00e9 submerg\u00e9 par ses \u00e9motions. Une fois l'euphorie (un peu) retomb\u00e9e, il a pu r\u00e9cup\u00e9rer le maillot de Luis Diaz, qu'il a post\u00e9 sur son compte, avec une photo de lui gamin avec la tenue int\u00e9grale de Liverpool. C'est c\u00e9a aussi, la magie de la coupe





