L'ouverture du Puy du Fou à Noël dynamise le marché locatif à Saint-Michel-Mont-Mercure. Cédric, hôte à Sèvremont, voit ses réservations exploser grâce à cette nouvelle stratégie touristique.

L'ouverture hivernale du parc d'attractions Le Puy du Fou génère un surplus significatif de demande pour les hébergements touristiques dans les communes environnantes. Cette tendance est particulièrement visible à Saint-Michel-Mont-Mercure, située dans le département de la Vendée. Les propriétaires de gîtes constatent une augmentation notable des réservations, transformant cette période festive en une saison haute pour le secteur locatif local.

Impact direct sur l'activité des hôtes locaux

À Saint-Michel-Mont-Mercure, commune faisant partie de l'intercommunalité de Sèvremont, le gîte Chez Marcel tenu par Cédric illustre parfaitement cette dynamique. Ce responsable informatique a ouvert son établissement en 2023. Il dispose d'une grange qu'il a rénovée pour la proposer en location longue ou courte durée. L'objectif initial était aussi de préparer ses vieux jours, l'habitation étant de plain-pied.

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Cédric explique que la création de ce gîte n'était pas directement liée au Puy du Fou, car il n'est pas sur la commune la plus proche du parc. Il se situe à dix minutes de distance. Pourtant, il constate très vite que le parc joue un rôle important dans le remplissage de son calendrier. Beaucoup de voyageurs du parc réservent jusqu'à 30 à 45 minutes du parc, ce qui montre un rayonnement large. Il sent effectivement un attrait avec l'ouverture du parc à Noël.

Déjà, Cédric compte cinq réservations, essentiellement des familles avec enfants. Fort de cette expérience, il envisage d'ouvrir un deuxième gîte sur la même propriété. Contrairement au premier, ce deuxième gîte est lié au Puy du Fou. Vu le bon fonctionnement de sa première location et son expérience d'hôte depuis trois ans, il sait que ce second gîte trouvera aussi son public.

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Nouvelle stratégie d'ouverture pour le parc vendéen

L'ouverture hivernale du parc vendéen en 2026 marque une nouvelle stratégie pour l'entreprise. Lors de sa conférence de presse annuelle le 21 octobre dernier, Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou, a annoncé sa volonté d'étendre cette période d'ouverture. Si l'hiver 2026 se limite aux deux semaines des vacances de Noël, l'hiver 2027 pourrait également inclure les week-ends de l'Avent.

Cette perspective réjouissante pour les acteurs du tourisme local confirme l'importance du parc comme moteur économique régional. Les locations touristiques profitent ainsi durablement de cette ouverture étendue. Les hôtes locaux, comme Cédric à Saint-Michel-Mont-Mercure, bénéficient de cette attractivité accrue. La quantification par le nombre de recherches de gîtes sur le secteur valide cette tendance à la hausse.