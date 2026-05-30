Le PSG sort un nouveau maillot deux étoiles après son deuxième sacre en Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain va commercialiser un maillot deux étoiles avec un flocage collector exclusif du maillot domicile 2025-2026 après sa victoire en Ligue des champions face à Arsenal. Le club de la capitale va sortir une nouvelle tunique, avec cette fois-ci deux étoiles, synonyme de deux titres européens, après son deuxième sacre consécutif.

Le Paris Saint-Germain va commercialiser un maillot deux étoiles avec un flocage collector exclusif du maillot domicile 2025-2026 après sa victoire en Ligue des champions face à Arsenal.

Le club de la capitale va sortir une nouvelle tunique, avec cette fois-ci deux étoiles, synonyme de deux titres européens, après son deuxième sacre consécutif. Le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a salué ce deuxième titre comme l'écriture d'une Légende, pour le club, le football français et la ville de Paris. Les supporters Rouge & Bleu seront accompagnés de collections inédites pour célébrer cette victoire historique.

Le maillot deux étoiles sera orné de deux étoiles et marqué du blason de Paris au dos, symbole du lien profond entre le Club et sa ville. Ce deuxième titre consécutif en Ligue des champions est plus qu'un moment historique, c'est l'aboutissement d'un travail collectif remarquable, porté par Luis Enrique, les joueurs et le staff sportif. Le président a également remercié Luis Campos et l'ensemble des équipes du club, qui travaillent chaque jour dans l'ombre pour rendre tout cela possible.

Les pensées vont vers les supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Budapest, ceux rassemblés au Parc des Princes, à Paris, et tous les Rouge & Bleu aux quatre coins de la France et du monde. Le PSG partage ce titre avec eux





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