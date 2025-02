Le PSG se repose sur Ousmane Dembélé pour faire trembler les filets

Le PSG, malgré son succès 0-1 à Toulouse, a mis en lumière l'importance d'Ousmane Dembélé dans l'attaque. Les coéquipiers de Dembélé ont montré des performances inégales, tandis que le Français est apparu comme un élément crucial dès son entrée en jeu.

L'affirmation aurait pu faire sourire il y a encore quelques mois. Mais depuis quelques semaines, le PSG se repose essentiellement sur Ousmane Dembélé pour faire trembler les filets. Préservé et sur le banc au coup d’envoi face à Toulouse (0-1), l’international français a assisté aux prestations inégales de ses compères d’attaque, qui n’ont pas marqué des points, ni marqué tout court.

Il paraît illusoire de sortir des conclusions à la sortie d’un déplacement à Toulouse, à quatre jours d’un match retour de barrage de Ligue des champions, mais certains signes ne trompent pas. Préservé et assis sur le banc parisien au coup d’envoi, Ousmane Dembélé a forcément dû se rendre compte de l’impact de son absence dans l’animation offensive du PSG. Oui, Paris s’est défaite (0-1) et conserve son invincibilité, mais le trident Kvaratskhelia-Doué-Barcola n’a pas brillé par son efficacité dans le dernier tiers, devenu terrain de chasse favori de Dembélé.La copie des trois attaquants n’est pas infamante pour autant. Il y a d’abord le travail sans ballon à souligner, attelage cher à Luis Enrique. Un temps pointé du doigt pour une baisse significative de rendement sur ce point fin 2024, Bradley Barcola a confirmé un regain net dans l’exercice depuis le début d’année et, hasard ou pas, l’arrivée d’un certain Géorgien. Avec deux retours défensifs probants à la sortie du premier quart d’heure, Barcola a montré qu’avec la densité actuelle chez les offensifs parisiens, la moindre rencontre est clé en vue de bousculer la hiérarchie établie par l’entraîneur asturien.Dembélé, lui, n’a pas à s’inquiéter. D’abord volontaire et percutant, Désiré Doué s’est peu à peu éteint, jusqu’à disparaître par séquence. Barcola a suivi peu ou prou la même trajectoire, avec en prime un face à face manqué face à Guillaume Restes avant la sortie sur blessure du portier toulousain. Pas mieux pour Khvicha Kvaratskhelia, qui a beaucoup permuté avec ses compères de l’attaque, sans vraiment trouver son rythme de croisière. Une frappe écrasée dans le premier acte, un but tout fait ou presque qui lui échappe pour une mauvaise conduite de balle à l’heure de jeu, l’ex-détonateur du Napoli n’a pas encore véritablement lancé son aventure chez les Rouge et Bleu. La comparaison avec Dembélé, entré à la 63e, est cruelle pour le Géorgien. Dès ses premiers ballons, le Français a immédiatement gagné des mètres dans le dernier tiers.Face à un TFC préparé minutieusement, prêt à surgir devant le moindre espace laissé par les Rouge et Bleu, le PSG s’en est finalement remis à Fabian Ruiz, bien placé et adroit après une tête de Willian Pacho repoussée par la barre (52e). L’entrejeu parisien, lui, n’a pas déçu au Stadium. La maîtrise du cuir n’a que peu rarement quitté les crampons franciliens. Suffisant pour continuer de planer au-dessus de la Ligue 1 et de satisfaire Luis Enrique. 'Rester invaincu n’est pas un objectif. L’objectif est de gagner le championnat, en ce moment on a ça en tête.', s’est félicité l’ancien sélectionneur de l’Espagne au micro de DAZN.Vissé sur ses préceptes de rigueur techniques, le perfectionniste Luis Enrique a retenu quelques erreurs techniques, mais rien de quoi ternir l’excellente passe des Parisiens, toujours invaincu en championnat après 22 journées. Une invincibilité qui n’empêche pas l’Espagnol de dormir. 'Rester invaincu n’est pas un objectif. L’objectif est de gagner le championnat, en ce moment on a ça en tête .' Le barrage retour de Ligue des champions, avec la réception de Brest mercredi occupe sans doute aussi les esprits parisiens. A priori à l’abri d’un mauvais scénario, Paris cherchera quand même à vite sceller l’issue de la confrontation, et comptera pour cela avant tout sur Dembélé





Eurosport_FR

Football PSG Ousmane Dembélé Ligue 1 Toulouse Luis Enrique Champions League

