Le Paris Saint-Germain (PSG) restructure son secteur des gardiens, avec Matvey Safonov comme numéro 1 indiscutable. Le Russe de 27 ans a relégué Lucas Chevalier sur le banc cette saison.

Le Paris Saint-Germain ( PSG ) restructure son secteur des gardiens, avec Matvey Safonov comme numéro 1 indiscutable. Le Russe de 27 ans a relégué Lucas Chevalier sur le banc cette saison.

Le PSG a également recruté Renato Marin, un portier italo-brésilien de 19 ans, qui devrait être prêté cet été pour engranger du temps de jeu. La Ligue 1 figure parmi les destinations envisagées pour Marin. Le club travaille également à la signature d'Alessandro Longoni, 18 ans, en provenance de l'AC Milan. Le message est clair, Paris construit une filière de gardiens sur le long terme, avec Safonov comme référence présente et une succession déjà pensée pour dans plusieurs années.

La restructuration du secteur des gardiens du PSG pourrait bien profiter à la Ligue 1. Renato Marin pourrait partir en prêt pour engranger du temps de jeu, et cela pourrait bien se passer dans le championnat français. Le PSG construit une filière de gardiens pour assurer la continuité de son équipe. Le club a également recruté des joueurs talentueux pour renforcer son secteur des gardiens.

La Ligue 1 pourrait bien en profiter de la restructuration du secteur des gardiens du PSG. Le club travaille à la signature d'Alessandro Longoni, un jeune portier italo-brésilien considéré comme l'un des plus grands espoirs européens au poste. Le message est clair, Paris construit une filière de gardiens sur le long terme, avec Safonov comme référence présente et une succession déjà pensée pour dans plusieurs années.

La restructuration du secteur des gardiens du PSG pourrait bien profiter à la Ligue 1. Renato Marin pourrait partir en prêt pour engranger du temps de jeu, et cela pourrait bien se passer dans le championnat français





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