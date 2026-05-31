Le PSG remporte la Ligue des champions et inonde Paris de joie, mais les célébrations sont ternies par des violences et le chambrage des supporters d'Arsenal

Le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive face à Arsenal après une victoire aux tirs au but. Des scènes de joie à Paris, mais aussi des incidents et le chambrage de supporters d'Arsenal dans la capitale.

Le Paris Saint-Germain a remporté sa deuxième Ligue des champions consécutive le samedi 31 mai 2026 à Budapest , après une finale passionnante contre Arsenal qui s'est terminée par une victoire aux tirs au but (4-3) suite à un match nul 1-1 après prolongation.

Cette victoire historique a déclenché des scènes de joie dans les rues de Paris, mais a également donné lieu à des incidents isolés et à des dégradations dans plusieurs villes de France, dont Agen où un policier a été grièvement blessé. Le ministre de l'Intérieur a déploré ces violences.

Sur les réseaux sociaux, une vidéo largement partagée montre deux supporters d'Arsenal, un homme et une femme, marchant dans les rues parisiennes avec leurs maillots des Gunners, pris à partie par des fans parisiens qui les chambrent gentiment mais fermement. La séquence symbolise la victoire parisienne et la déception londonienne, les deux supporters semblant partagés entre gêne et résignation, tandis que les Parisiens célèbrent le sacre européen.

La fête prévue au Champ-de-Mars ce dimanche après-midi doit inclure des animations et une cérémonie sous haute surveillance, après les débordements de la nuit. Le capitaine du PSG a d'ailleurs appelé au calme en direct à la télévision.

Parmi les nombreuses célébrations, un incident touchant a été rapporté : Camille, une jeune supportrice du PSG atteinte d'une maladie rare, a été gazée par la police, choquée et prise au piège lors des festivités, ajoutant une dimension tragique à une nuit de liesse. Le club de la capitale confirme ainsi sa domination européenne grandissante, tandis qu'Arsenal subit un nouvel échec en finale après des années de disette.

Au total, 416 interpellations ont eu lieu en France dans le cadre de ces célébrations et incidents





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