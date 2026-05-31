Le PSG remporte la Ligue des champions : Ce qui est prévu pour la cérémonie de célébration au Champ-de-Mars ce dimanche

Le Paris Saint-Germain célèbre son titre de champion d'Europe après sa victoire aux tirs au but contre Arsenal. Une grande fête est organisée au Champ-de-Mars ce dimanche après-midi avec diffusion d'images, concerts et présentation du trophée. Un important dispositif de sécurité est déployé alors que des violences ont éclaté dans plusieurs villes françaises après la finale.

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions après une victoire aux tirs au but contre Arsenal lors d'une finale tendue. La célébration est prévue ce dimanche après-midi au Champ-de-Mars, où une grande fête sera organisée pour les joueurs et le staff.

Le site ouvrira à partir de 14 heures, avec l'arrivée des joueurs prévue à 16 heures. Des écrans géants diffuseront des images de la saison, des groupes de musique animeront l'événement et le trophée sera présenté sur une scène face à la tour Eiffel, qui sera illuminée en rouge et bleu. Unimportant dispositif de sécurité a été mis en place avec 835 agents privés, 200 pour les contrôles d'entrée, ainsi que des personnels médicaux et secouristes.

Le ministre de l'Intérieur attend entre 90 000 et 100 000 personnes. Cependant, la fête a été gâchée par des violences dans plusieurs villes : 416 interpellations en France, un policier grièvement blessé à Agen, des dégradations à Montauban et Paris, ainsi qu'une personne blessée à l'arme blanche dans la capitale. Le capitaine du PSG a appelé au calme en direct





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