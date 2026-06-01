Le Paris Saint-Germain pourrait recruter un nouveau joueur russe après Matveï Safonov. Alexeï Batrakov, un milieu offensif de 20 ans du Lokomotiv Moscou, est un grand talent qui a été ciblé par le club français.

Le Paris Saint-Germain pourrait recruter un nouveau joueur russe après Matveï Safonov . Alexeï Batrakov , un milieu offensif de 20 ans du Lokomotiv Moscou , est un grand talent qui a été ciblé par le club français.

Le milieu offensif, qui a déjà marqué 28 buts et 17 passes en 62 matchs, est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération en Russie. Le double vainqueur de la Ligue des champions, qui a déjà recruté Matveï Safonov, tient la corde pour recruter Batrakov et n'est pas près de la lâcher. Le joueur, qui dispose d'un profil unique, est capable d'imprimer le tempo du jeu de son équipe et est efficace dans le dernier tiers.

Il a développé ses compétences au Lokomotiv en récupérant les clés du jeu après le départ de Maksim Glushenkov au Zenit en 2024. Batrakov est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de sa génération en Russie et les plus grands clubs d'Europe cherchent à l'attirer. Le Paris Saint-Germain, qui a déjà recruté des joueurs comme Joao Felix et Florian Wirtz, pourrait être le prochain club à recruter Batrakov





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