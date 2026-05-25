Le PSG a profondément changé de dimension sur le marché des transferts après avoir été snobé par Harry Kane, Michael Olise et Rayan Cherki, portés par son sacre européen et sa nouvelle stature continentale. Loin de l'époque où les départs des stars alimentaient les doutes autour de son projet, le PSG est désormais perçu comme attractif sur le marché des transferts.

Le PSG est redevenu attractif sur le marché des transferts après avoir été snobé par Harry Kane , Michael Olise et Rayan Cherki , portés par son sacre européen et sa nouvelle stature continentale.

Loin de l'époque où les départs des stars alimentaient les doutes autour de son projet, le PSG a profondément changé de dimension sur le marché des transferts. Khvitcha Kvaratskhelia, arrivé à Paris en janvier 2025 avec un statut de star, illustre ce changement. Le PSG est désormais perçu comme attractif sur le marché des transferts, et les recrues potentielles demandent maintenant si elles auront du temps de jeu dans un effectif où le paradoxe ne s'échappe à personne à Paris.

Les départs successifs de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé ont fait perdre en attractivité, mais aujourd'hui, le PSG est perçu comme un club capable de remporter la Ligue des champions. Les discussions avec Harry Kane, Michael Olise et Rayan Cherki ont montré cette réserve autour du PSG, mais aujourd'hui, le PSG a appris à ne plus s'épuiser dans des dossiers où les joueurs ont déjà la tête ailleurs





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