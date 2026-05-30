Le PSG champion d'Europe pour la deuxième fois : l'émotion de l'After Foot

Le Paris Saint-Germain remporte à nouveau la Ligue des champions. Les chroniqueurs de l'After Foot saluent la transformation du club et la force du collectif. Un doublé historique qui place le PSG parmi les plus grands.

Le Paris Saint-Germain a une fois de plus gravé son nom dans l'histoire du football en remportant la Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Cette victoire, arrachée au terme d'une finale haletante, a suscité une vague d'émotions parmi les supporters et les observateurs. Daniel Riolo, chroniqueur emblématique de l'After Foot sur RMC, n'a pas caché son admiration face à la transformation du club, tant sur le terrain qu'en dehors. Il a souligné la progression constante de l'équipe, désormais capable de rivaliser avec les plus grands d'Europe sur la durée.

Cette consécration dépasse selon lui le simple exploit sportif : elle témoigne d'une maturation institutionnelle et d'une capacité à gérer la pression qui manquait par le passé. Pour Florent Gautreau, la clé de ce succès réside dans la qualité exceptionnelle du collectif parisien. Contrairement à certaines années où l'individualité prévalait, cette saison a vu émerger une véritable cohésion d'équipe.

Les joueurs ont su se sacrifier les uns pour les autres, et le travail de l'entraîneur a été salué de toutes parts. Jean-Louis Tourre et Emmanuel Petit ont pour leur part rappelé la portée historique de ce titre. En enchaînant deux victoires en Ligue des champions, le PSG entre dans le cercle très fermé des clubs qui ont dominé l'Europe sur une période prolongée. Ce doublé place le club au même rang que les grandes dynasties du football continental.

L'After Foot, qui fête ses 20 ans cette saison, a consacré une émission spéciale à cet événement. Les anciens du PSG, tels que Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traore, se sont succédé au micro pour partager leur analyse et leurs souvenirs. L'émission, animée par Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et Florent Gautreau, a offert un débat passionné sur les clés de cette réussite.

Entre les hommages au capitaine, les éloges du gardien décisif et les projections sur l'avenir, les chroniqueurs ont livré une soirée riche en émotions. Ce titre n'est pas seulement une victoire pour le PSG, c'est aussi une reconnaissance pour le football français, qui voit l'un de ses représentants trôner au sommet de l'Europe





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