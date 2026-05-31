Le PSG champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive : célébrations et polémiques

Le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des champions pour la deuxième année de suite, battant Arsenal aux tirs au but. Les festivités ont été marquées par des incidents, mais aussi par la fierté nationale exprimée par Emmanuel Macron.

Ce dimanche 31 mai, le Paris Saint-Germain s'est réveillé champion d'Europe pour la deuxième fois consécutive après sa victoire contre Arsenal (1-1, 4-3 aux tirs au but) à Budapest.

La nuit de liesse dans les rues de la capitale a été marquée par de nombreux incidents, mais les festivités se poursuivent. Les joueurs ont atterri à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle avec un peu de retard, puis se sont rendus au Champ-de-Mars où plus de 80 000 supporters les attendaient. Le capitaine Marquinhos a brandi la Coupe aux grandes oreilles aux côtés de l'entraîneur Luis Enrique et du président Nasser El-Khelaïfi.

La foule, vêtue de rouge et de bleu, a scandé les noms des héros du jour. Les joueurs, tout juste de retour de Budapest, ont défilé sur un tapis aux couleurs du club, agitant des drapeaux du PSG ou prenant des photos pour immortaliser ce moment. Après cette parade, le bus des Parisiens s'est dirigé vers l'Élysée où le président Emmanuel Macron les a accueillis.

Le chef de l'État a salué cette immense fierté pour le pays, déclarant que le PSG avait suivi les Bleus avec deux étoiles et espérant que l'équipe de France en ajouterait une troisième. Cependant, il a également dénoncé les scènes de violences inacceptables survenues samedi soir et une partie de la nuit à Paris et dans d'autres villes. Il a qualifié ces actes d'inqualifiables et a promis que les auteurs seraient traités avec intransigeance.

Macron a remercié les forces de l'ordre pour leur mobilisation. Les joueurs ont ensuite rejoint le Parc des Princes pour une ultime fête avec plus de 48 000 supporters. En parallèle, l'UEFA a annoncé que l'attaquant géorgien du PSG, Khvicha Kvaratskhelia, a été désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025/2026, succédant à son coéquipier Ousmane Dembélé. Kvaratskhelia a inscrit 10 buts cette saison dans la compétition, contribuant grandement au succès parisien.

Les célébrations se sont poursuivies tard dans la nuit, mais les incidents ont terni la fête. Le ministre de l'Intérieur a salué l'action des forces de l'ordre face à ces débordements. Malgré ces tensions, les supporters parisiens ont pu communier avec leurs héros au Parc des Princes, concluant ainsi une saison historique. Le PSG devient le premier club français à remporter deux Ligues des champions consécutives, un exploit qui restera dans les annales du football.

Les joueurs sont attendus pour une tournée internationale dans les semaines à venir, mais pour l'instant, ils profitent de l'instant présent, portés par l'enthousiasme de tout un pays. Le président du club, Nasser El-Khelaïfi, a remercié les supporters pour leur soutien indéfectible et a promis de continuer à faire briller le club sur la scène européenne. La saison prochaine s'annonce tout aussi palpitante, avec l'ambition de réaliser un triplé historique.

En attendant, Paris célèbre ses champions, malgré quelques ombres au tableau. Les autorités appellent à la responsabilité de tous pour que les prochaines célébrations se déroulent dans la sérénité





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