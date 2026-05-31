Le PSG célèbre son titre de champion d'Europe au Champ-de-Mars : une fête populaire et historique

Le Paris Saint-Germain fête sa victoire en Ligue des champions avec ses supporters au Champ-de-Mars, un événement gratuit avec animations, sécurité renforcée et accès à la tour Eiffel illuminée aux couleurs du club.

Le Paris Saint-Germain s'apprête à vivre un moment historique ce dimanche au Champ-de-Mars, où des dizaines de milliers de supporters sont attendus pour célébrer le deuxième titre de champion d'Europe du club.

Après une saison exceptionnelle couronnée par une victoire en finale de la Ligue des champions face à Arsenal, les joueurs parisiens vont partager leur joie avec le public dans l'un des lieux les plus emblématiques de la capitale. L'événement, gratuit et ouvert à tous, promet d'être à la hauteur de l'exploit réalisé par l'équipe dirigée par Luis Enrique. Les portes du site ouvriront dès 14 heures, et les organisateurs recommandent une arrivée anticipée en raison de l'affluence attendue.

La jauge maximale, estimée entre 90 000 et 100 000 personnes, pourrait être atteinte rapidement, ce qui entraînerait la fermeture des accès. Pour patienter avant l'arrivée des joueurs, prévue à partir de 16 heures, le public pourra profiter de nombreuses animations : des concerts de groupes de musique, la diffusion des moments forts de la saison sur six écrans géants, et l'animation assurée par le speaker habituel du Parc des Princes.

Le point d'orgue de la journée sera la montée des joueurs depuis le parvis de l'École militaire jusqu'à la scène principale, installée face à la tour Eiffel. Une allée centrale de 450 mètres de long, surélevée d'une cinquantaine de centimètres, permettra aux champions de traverser la foule, mais sans contact physique possible : des agents de sécurité seront positionnés de chaque côté.

Le trophée de la Ligue des champions sera présenté au public sous les lumières rouge et bleu de la tour Eiffel, offrant un décor spectaculaire et symbolique. Cette célébration est aussi un défi logistique et sécuritaire de grande envergure. Pas moins de 835 agents de sécurité privée seront déployés à l'intérieur du périmètre, dont 200 chargés des contrôles aux quatre points d'entrée. Aux abords, trente unités des forces de l'ordre sécuriseront les accès et les environs.

Soixante-quatorze agents d'orientation guideront les spectateurs, et soixante opérateurs logistiques veilleront au bon déroulement de l'événement. En raison des fortes chaleurs annoncées, 75 personnels médicaux et secouristes seront répartis sur le site, quatorze points de distribution d'eau seront installés, et 150 toilettes seront mises à disposition. Les supporters sont autorisés à entrer avec des gourdes fermées pour s'hydrater.

Le club appelle chacun à vivre ce moment avec fierté, responsabilité et respect, afin que cette fête soit à l'image de la saison : populaire, unie et exemplaire. Les transports en commun devraient être très fréquentés, et il est conseillé de consulter les informations d'Île-de-France Mobilités avant de se déplacer. Ce rendez-vous au Champ-de-Mars, lieu des grands rassemblements parisiens, marquera l'histoire du club et de ses supporters, qui attendaient ce titre depuis des années





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