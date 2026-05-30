Le Paris Saint-Germain célèbre sa victoire avec les anciens du club qui se succèdent au micro de l'After. Christophe Dugarry salue la victoire du PSG et souligne que la meilleure équipe a gagné ce soir.

Le PSG célèbre sa victoire avec les anciens du club qui se succèdent au micro de l'After. Christophe Dugarry salue la victoire du PSG et souligne que la meilleure équipe a gagné ce soir.

Pour lui, réussir à s'imposer après ce scénario de match est signe d'un grand courage et d'une grande solidarité des Parisiens. L'After Foot, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du foot pense tout bas, fête ses 20 ans cette saison. A cette occasion, Gilbert Brisbois, Daniel Riolo et toute leur bande vous réservent pleins de surprises ! Pour démarrer la soirée, Nicolas Jamain est aux commandes de Génération After, de 20h00 à 22h00.

Une émission composée de chroniqueurs qui ont grandis avec l'After : Walid Acherchour, Kevin Diaz, Jimmy Braun, Jennifer Mendelewitsch et Elton Mokolo. Le rendez-vous des passionnés de foot avec des débats et des invités prestigieux. Les soirs de match, l'After Live s'installe de 20h00 à 23h00 incarné à tour de rôle par Carine Galli, Nicolas Jamain et Jean-Louis Tourre. Eric Di Meco, Emmanuel Petit, Jérôme Rothen et Lionel Charbonnier viennent renforcer le dispositif les soirs de Coupes d'Europe.

En deuxième partie de soirée, de 22h00 (ou dès le coup de sifflet final du match) à minuit, place à la version originelle et historique de l'After autour de Gilbert Brisbois, Daniel Riolo, Florent Gautreau et Jean-Louis Tourre du dimanche au jeudi. Carine Galli fait son retour dans l'After et prend les commandes de l'émission les vendredis et samedis.

Luis Fernandez salue la réussite du binôme Luis Enrique / Luis Campos et félicite ses poulains Heinze et Arteta pour le parcours d'Arsenal ! Manu Petit félicite Luis Enrique et sa capacité d'adaptation. Daniel impressionné par la transformation du club sur le terrain mais aussi en dehors. Les anciens du PSG se succèdent au micro de l'After : Pierre Ducrocq, Danijel Ljuboja et Samy Traore





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