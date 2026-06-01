Le PSG à l'Elysée : Laurent Macron, le frère du président, célébre la victoire avec sa famille

Les joueurs du PSG ont été reçus à l'Élysée pour célébrer leur victoire en Ligue des champions. Ils ont été félicités par Emmanuel Macron et ont été reçus par de nombreuses personnalités, dont le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, la présidente de l'assemblée nationale et la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet.

Le PSG à l'Elysée : Laurent Macron , le frère du président avec femme et enfants, qui étaient les personnalités présentes ? Ce dimanche 31 mai 2026, les joueurs du PSG ont regagné la capitale pour célébrer leur triomphe en finale de la Ligue des champions.

Après une grande parade au Champ-de-Mars, les champions parisiens ont été reçus à l'Élysée afin d'être félicités par Emmanuel Macron. De nombreuses personnalités avaient fait le déplacement au palais présidentiel, parmi lesquelles Laurent Macron, frère du chef de l'État, accompagné de sa femme et de leurs enfants. Laurent Macron, le frère du président, est venu avec sa femme et leurs enfants pour célébrer la victoire du PSG.

Il est accompagné de sa femme Sabine, qui est également dans le milieu médical, et de leurs enfants. Contrairement à son frère très exposé médiatiquement, Laurent Macron a choisi de rester discret. Le PSG a été reçu à l'Élysée pour célébrer leur victoire en Ligue des champions.

Les joueurs du PSG ont été félicités par Emmanuel Macron et ont été reçus par de nombreuses personnalités, dont le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, la présidente de l'assemblée nationale et la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet. La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Roland Lescure, et le footballeur Guillaume Hoarau ont également été présents pour féliciter les joueurs du PSG.

Le PSG a été reçu à l'Élysée pour célébrer leur victoire en Ligue des champions. Les joueurs du PSG ont été félicités par Emmanuel Macron et ont été reçus par de nombreuses personnalités, dont le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, la présidente de l'assemblée nationale et la ministre chargée du Travail et de l'Emploi, Astrid Panosyan-Bouvet.

La ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, Roland Lescure, et le footballeur Guillaume Hoarau ont également été présents pour féliciter les joueurs du PSG. Laurent Macron, le frère du président, est venu avec sa femme et leurs enfants pour célébrer la victoire du PSG. Il est accompagné de sa femme Sabine, qui est également dans le milieu médical, et de leurs enfants. Contrairement à son frère très exposé médiatiquement, Laurent Macron a choisi de rester discret





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