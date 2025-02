Le PS se lance dans le débat sur l'identité nationale

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, a annoncé la participation du PS au débat sur l'identité nationale souhaité par le Premier ministre. Il souhaite affronter frontalement les positions passiste et rance portées par certains membres du gouvernement. Faure défend une identité nationale ouverte et pluriculturelle, s'opposant à tout retour aux sources fantasmées.

Le Parti socialiste (PS) n'entendra pas parler de refus d'obstacle. Invité lundi matin sur BFMTV, Olivier Faure a annoncé que les socialistes participeront au débat sur l'identité nationale souhaité par le Premier ministre - dont les modalités restent floues. «Parfois, il faut savoir prendre son risque», estime le chef des socialistes, qui rappelle que lorsque Nicolas Sarkozy avait lancé un débat similaire en 2008-2009, «la gauche avait considéré que c'était un piège».

Le député de Seine-et-Marne souhaite «affronter frontalement» la «position passéiste» et «rance» portée par des membres du gouvernement, comme Bruno Retailleau (Intérieur) et Gérald Darmanin (Justice). «Rengaine sur une France qui serait blanche, catholique» «Ils ont cette idée qu'il faudrait revenir à des sources fantasmées de ce qu'aurait été la France, un âge d'or mythique», a ajouté Olivier Faure, dénonçant «cette espèce de rengaine sur une France qui serait blanche, catholique». Pour le premier secrétaire du PS, l'identité nationale n'est «pas une identité figée» et la France est un pays «métissé, pluriculturel et plurireligieux qui plonge ses racines dans son histoire, mais aussi dans les apports successifs migratoires». Le socialiste note par ailleurs un «glissement progressif» d'une partie de la droite vers l'extrême droite. Alors que le débat sur l'identité nationale a été relancé par François Bayrou après le vote d'une proposition de loi restreignant le droit du sol à Mayotte, Olivier Faure s'est dit opposé à un changement des règles d'attribution de la nationalité. «On a là un des éléments constitutifs de ce que nous sommes, qui a été consolidé ensuite par la Révolution, par la République», souligne le député socialiste. Également défavorable à l'organisation d'un référendum sur l'immigration, Olivier Faure estime que «transformer l'étranger en bouc émissaire, ça serait trop simple»





