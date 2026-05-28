Le projet de loi sur l'assurance chômage adopté par le Sénat

Le projet de loi sur l'assurance chômage a été adopté par le Sénat après avoir été rejeté par les députés en première lecture. Le texte doit maintenant être examiné à nouveau dans l'hémicycle avant d'être adopté par les députés pour entrer en vigueur.

Le projet de loi sur l' assurance chômage a été adopté par le Sénat après avoir été rejeté par les députés en première lecture. Le texte doit maintenant être examiné à nouveau dans l'hémicycle avant d'être adopté par les députés pour entrer en vigueur.

La mesure en question concerne le raccourcissement de la durée maximale d'indemnisation à la suite d'une rupture conventionnelle. Cette mesure a été inscrite dans un projet de loi qui a été rejeté en première lecture par les députés, mais a été adopté par le Sénat. La commission des affaires sociales a adopté le seul article du texte dans la même version que celle adoptée par les sénateurs.

Il est maintenant attendu que le texte soit examiné à nouveau dans l'hémicycle et adopté par les députés pour pouvoir entrer en vigueur. Les partenaires sociaux ont négocié un raccourcissement de la durée maximale d'indemnisation à la suite d'une rupture conventionnelle dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage en février dernier. Cette mesure a été inscrite dans un projet de loi qui a été rejeté en première lecture par les députés, mais a été adopté par le Sénat.

La commission des affaires sociales a adopté le seul article du texte dans la même version que celle adoptée par les sénateurs. Il est maintenant attendu que le texte soit examiné à nouveau dans l'hémicycle et adopté par les députés pour pouvoir entrer en vigueur. Il est à noter que les partenaires sociaux ont négocié un raccourcissement de la durée maximale d'indemnisation à la suite d'une rupture conventionnelle dans le cadre de la négociation sur l'assurance chômage en février dernier.

Cette mesure a été inscrite dans un projet de loi qui a été rejeté en première lecture par les députés, mais a été adopté par le Sénat. La commission des affaires sociales a adopté le seul article du texte dans la même version que celle adoptée par les sénateurs. Il est maintenant attendu que le texte soit examiné à nouveau dans l'hémicycle et adopté par les députés pour pouvoir entrer en vigueur





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