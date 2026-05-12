Le projet de bouclier antimissiles de Donald Trump coûterait plus cher que prévu

Le Bureau du budget du Congrès (CBO) estime que le système de défense antimissiles national voulu par Donald Trump coûterait environ 1.200 milliards de dollars à développer, déployer et opérer pendant 20 ans. Cette évaluation dépasse largement les chiffres évoqués jusque-là par la Maison-Blanche. Le système visé par Donald Trump, baptisé "Dôme d'or", est fondé sur un modèle israélien de protection antiaérienne et vise à neutraliser rapidement les missiles intercontinentaux menaçant le territoire américain. Cependant, les plans du gouvernement chinois et russe paraissent opposés à ce système de défense spatiale à grande échelle.

Le projet de bouclier antimissiles voulu par Donald Trump coûterait bien plus cher que les estimations avancées par le président. Dans un rapport publié mardi 12 mai, le Bureau du budget du Congrès ( CBO ) estime qu’un système de défense antimissiles national doté de capacités correspondant aux exigences de Donald Trump « coûterait environ 1.

200 milliards de dollars à développer, déployer, et opérer sur 20 ans ». Cette évaluation dépasse largement les chiffres évoqués jusque-là par la Maison-Blanche





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