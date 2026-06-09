Le procureur général de la CPI Karim Khan suspendu

Le procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan a été suspendu le 8 juin 2026, selon un communiqué du bureau de l'Assemblée de la CPI.

Le procureur général de la Cour pénale internationale Karim Khan a été suspendu le 8 juin 2026. Les 21 membres du bureau de l'Assemblée de la CPI ont décidé par la majorité qualifiée de suspendre le procureur de ses fonctions avec effet immédiat, selon un communiqué.

Le bureau insiste sur le fait que cette suspension ne donne pas d'indication sur l'issue finale de cette affaire, qui devra être tranchée dans les plus brefs délais par les 125 Etats membres, est-il précisé. Karim Khan, qui fait l'objet d'une enquête, s'était mis en retrait dès mai 2025 pour se défendre, rejetant les allégations contre lui. Il a notamment été récusé dans le dossier pour crimes contre l'humanité visant l'ancien président philippin Rodrigo Duterte.

En poste depuis juin 2021, le procureur britannique de 55 ans avait fait les gros titres en 2024 en obtenant des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, dans le cadre de la guerre à Gaza. La CPI, dont le siège est à La Haye, avait également délivré des mandats d'arrêt contre des hauts responsables du Hamas palestinien, tués depuis.

Karim Khan avait fait l'objet d'une demande de récusation de la part d'Israël, et a été sanctionné par les Etats-Unis. La CPI devra désormais nommer un nouveau procureur pour mener l'enquête et poursuivre les cas en cours. Cette décision pourrait avoir des conséquences importantes pour les affaires en cours et les futures enquêtes de la CPI





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