Le procès en appel du financement libyen est une étape décisive avant que la cour ne mette sa décision en délibéré. Les avocats de Nicolas Sarkozy plaideront aujourd'hui pour la défense de l'ancien président, qui a été condamné à cinq ans de prison ferme en première instance.

Le procès en appel du financement libyen entre dans sa dernière phase avec les plaidoiries des avocats de Nicolas Sarkozy . L'avocat de Claude Guéant a dénoncé hier le 'cynisme' et la 'cruauté' de Nicolas Sarkozy , après les déclarations de l'ancien président au procès sur les soupçons de financement libyen de la campagne de 2007.

Me Philippe Bouchez El Ghozi a demandé à la cour d'appel de prononcer, le 30 novembre, la relaxe de son client, dont l'état de santé l'empêche d'assister aux audiences. L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec les plaidoiries des avocats de Nicolas Sarkozy, qui présenteront à leur tour la défense de l'ancien président. Nicolas Sarkozy prendra ensuite la parole une dernière fois. En première instance, Nicolas Sarkozy avait été condamné à cinq ans de prison ferme.

L'ancien président avait été incarcéré à la prison de la Santé pendant vingt jours, une première pour un ex-chef de l'État. Claude Guéant, condamné à six ans de prison, avait pour sa part échappé à l'incarcération en raison de son état de santé. Le procès en appel du financement libyen est une étape décisive avant que la cour ne mette sa décision en délibéré.

L'avocat de Claude Guéant a demandé à la cour d'appel de prononcer la relaxe de son client, dont l'état de santé l'empêche d'assister aux audiences. L'audience doit se poursuivre aujourd'hui avec les plaidoiries des avocats de Nicolas Sarkozy, qui présenteront à leur tour la défense de l'ancien président. Nicolas Sarkozy prendra ensuite la parole une dernière fois. L'ancien président avait été incarcéré à la prison de la Santé pendant vingt jours, une première pour un ex-chef de l'État.

Claude Guéant, condamné à six ans de prison, avait pour sa part échappé à l'incarcération en raison de son état de santé





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