Le procès en appel du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy

Le procès en appel du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a fait éclater au grand jour les tensions entre l'ancien chef de l'État et son ex-bras droit Claude Guéant.

Le procès en appel du financement libyen présumé de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 a fait éclater au grand jour les tensions entre l'ancien chef de l'État et son ex-bras droit Claude Guéant .

L'avocat de l'ancien secrétaire général de l'Élysée, Me Philippe Bouchez El Ghozi, a dénoncé la stratégie de défense de Nicolas Sarkozy, accusé d'avoir voulu 'sacrifier' son ancien collaborateur. La décision de la cour sera rendue le 30 novembre prochain. Le procès en appel touche à sa fin, et les dernières plaidoiries de la défense se sont achevées avant les ultimes déclarations de l'ancien président de la République.

Les fractures entre Nicolas Sarkozy et Claude Guéant se sont exposées au grand jour. Me Bouchez El Ghozi a exprimé : 'Les mots qui ont été utilisés contre Claude Guéant, ça l'a marqué'.

'Après vingt ans de service totalement dévoué aux ministres et au président de la République qui était Nicolas Sarkozy, il n'a pas compris comment, tout d'un coup, on pouvait l'abandonner en rase campagne. ' Un autre reproche fait à l'ancien président est celui d'avoir laissé entendre que son ancien collaborateur aurait pu être personnellement impliqué dans le financement libyen de sa campagne présidentielle.

Nicolas Sarkozy a lancé des attaques très dures contre Claude Guéant, insinuant qu'il pourrait être finalement le responsable du prétendu financement libyen. Cette stratégie a finalement été abandonnée face aux réactions suscitées par les deux attestations écrites de Claude Guéant produites au procès. La rencontre entre Claude Guéant et Abdallah Senoussi, ancien numéro 2 du régime libyen et condamné en France pour l'attentat du vol DC-10 d'UTA 772, est au cœur des tensions.

Les deux attestations de Claude Guéant ont contredit la version de Nicolas Sarkozy, qui avait assuré ne jamais avoir été informé de la situation judiciaire d'Abdallah Senoussi. L'ancien secrétaire général de l'Élysée a affirmé avoir évoqué ce sujet avec Nicolas Sarkozy lors d'un dîner à Tripoli après la libération des infirmières bulgares en 2007. Selon son avocat, le président français lui aurait demandé de 'voir cela' après une intervention de Mouammar Kadhafi concernant son gendre.

Pour autant, Me Bouchez El Ghozi a réfuté toute idée de contrepartie politique ou judiciaire accordée au régime libyen. Le parquet général a requis six ans de prison ferme contre Claude Guéant, soit la même peine qu'en première instance. Une position que son avocat a critiqué : 'J'avais franchement l'impression que ces réquisitions avaient été prises en dehors de l'audience, sans tenir compte de ce qui s'était passé au procès.





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