Le procès de l'agresseur de Salman Rushdie commence aux États-Unis

Le procès contre Hadi Matar, accusé d'avoir poignardé Salman Rushdie à l'été 2022, a commencé aux États-Unis. Matar, un Américano-libanais de 27 ans, comparaît devant un tribunal du comté de Chautauqua pour tentative de meurtre. L'auteur des « Versets sataniques » avait été gravement blessé lors de l'attaque, mais a survécu. Le procès se déroule plus de 30 ans après la fatwa de l'Iran contre l'écrivain.

Le procès aux États-Unis du jeune homme accusé d'avoir tenté d'assassiner Salman Rushdie à l'été 2022, plus de 30 ans après la fatwa de l'Iran contre l'écrivain, entre dans le vif du sujet lundi avec le premier réquisitoire de l'accusation. Hadi Matar , un Américano-libanais de 27 ans ayant grandi aux États-Unis , comparaît détenu à ce procès pour tentative de meurtre qui s'est ouvert mardi avec la sélection du jury devant un tribunal du comté de Chautauqua, dans le nord-est des États-Unis .

C'est dans ce petit coin bucolique bordant le lac Érié près de la frontière avec le Canada, que l'écrivain américano-britannique né en Inde, Salman Rushdie, devenu un symbole de la liberté d'expression dans le monde, avait prévu de participer à une conférence le 12 août 2022 sur la protection de la liberté des écrivains. Mais l'auteur des « Versets sataniques » n'avait pas encore pris la parole que son agresseur avait surgi et s'était rué sur lui pour le poignarder une dizaine de fois. Grièvement blessé sur tout le corps, hospitalisé pendant des semaines, Salman Rushdie avait perdu l'usage de son œil droit. « Je revois encore l'instant au ralenti (...) Je lève la main gauche dans un geste d'autodéfense. Il y plonge le couteau. Ensuite je reçois de nombreux coups, au cou, à la poitrine, à l'œil, partout », a raconté l'écrivain dans son livre consacré à l'attaque, « Le couteau ». Henry Reese, cofondateur de « Pittsburgh Ville Refuge », un projet d'aide aux écrivains en exil, avait aussi été blessé. Salman Rushdie, 77 ans, est attendu pour témoigner au procès. Hadi Matar avait été arrêté dans la foulée de l'attaque. Il a plaidé non coupable devant la justice de l'État de New York des crimes de tentative de meurtre et agression, pour lesquels il encourt 25 et sept années de prison. Le procureur du comté, Jason Schmidt, a déclaré avant le procès qu'il souhaitait davantage se concentrer sur l'attaque, à l'aide de vidéos et de témoignages devant les jurés, plutôt que sur les motivations idéologiques de son auteur présumé. Quelques jours après les faits, l'accusé avait été interviewé depuis sa prison par le tabloïd New York Post, auquel il avait confié avoir été « surpris » que Salman Rushdie ait survécu. Il n'avait pas dit s'il avait été inspiré par la fatwa lancée en 1989 par l'ayatollah Khomeini, à la tête de l'Iran à l'époque, pour demander la mort de l'écrivain, mais souligné qu'il ne '(l’aimait) pas » et il lui reprochait d'avoir « attaqué l'islam ». Hadi Matar est aussi inculpé devant la justice fédérale américaine pour « acte de terrorisme au nom du Hezbollah », le mouvement libanais chiite soutenu par l'Iran. Téhéran avait nié toute implication dans l'agression. L'attaque, qui avait choqué la communauté littéraire et suscité des condamnations dans les capitales occidentales, avait brutalement rappelé les menaces qui ont pesé sur Salman Rushdie. Après la fatwa de l'Iran condamnant l'écrivain pour son livre « Les Versets sataniques », jugé blasphématoires par Téhéran, l'écrivain avait dû vivre caché pendant des années. Il avait pu ensuite s'installer à New York et vivre une vie relativement normale jusqu'à ce jour d'été 2022





