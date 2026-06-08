Le tribunal doit rendre sa décision ce 9 juin, après avoir entendu les arguments de la partie civile et de la défense.

Le procès de Jeremstar après avoir brandi une pancarte 'F*ck corrida' dans les arènes de Nîmes : le tribunal rendra sa décision cette semaine. L'influenceur Jeremstar , également connu sous le nom de Jérémy Gisclon, a été poursuivi pour s'être introduit dans les arènes de Nîmes lors de la feria des Vendanges le 19 septembre dernier.

Le tribunal doit rendre sa décision ce 9 juin. L'influenceur Jeremstar a brandi une pancarte 'F*ck corrida' lors de la manifestation, ce qui a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux. Une vidéo montrant l'influenceur brandir la pancarte a été partagée sur les réseaux sociaux, et une foule de personnes s'est réunie devant les grilles du palais de justice pour le soutenir.

Le procès de Jeremstar a suscité un grand intérêt, et les réseaux sociaux ont été remplis de messages et de vidéos liés à l'affaire. L'influenceur Jeremstar a assumé son action devant la barre, affirmant ne rien regretter de son intervention. La défense a contesté la notion de préjudice économique et d'atteinte à l'image, affirmant que la corrida est un sport et non une tradition locale ininterrompue.

Le tribunal doit rendre sa décision ce 9 juin, après avoir entendu les arguments de la partie civile et de la défense. La partie civile a chiffré les préjudices économiques et d'atteinte à l'image à 6 700 euros, auxquels s'ajoutaient 3 000 euros au titre des frais de justice. La défense a contesté cette notion, affirmant que la corrida est un sport et non une tradition locale ininterrompue.

Le tribunal doit prendre en compte les arguments de la partie civile et de la défense avant de rendre sa décision. Le procès de Jeremstar a suscité un grand intérêt, et les réseaux sociaux ont été remplis de messages et de vidéos liés à l'affaire. L'influenceur Jeremstar a brandi une pancarte 'F*ck corrida' lors de la manifestation, ce qui a provoqué une vive réaction sur les réseaux sociaux.

Une vidéo montrant l'influenceur brandir la pancarte a été partagée sur les réseaux sociaux, et une foule de personnes s'est réunie devant les grilles du palais de justice pour le soutenir. Le procès de Jeremstar a suscité un grand intérêt, et les réseaux sociaux ont été remplis de messages et de vidéos liés à l'affaire





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