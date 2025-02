Le Prix Humour et Politique 2025 révèle ses premières sélections

Le Press Club de France a dévoilé les premières déclarations sélectionnées pour le Prix Humour et Politique 2025. Des phrases prononcées par des personnalités politiques comme Elisabeth Borne, Geneviève Darrieussecq, Rachida Dati, Sébastien Delogu et Pierre Hurmic ont été retenues pour leur humour et leur originalité. Deux autres sélections auront lieu avant la fin de l'année.

C'est une tradition qui dure depuis plus de 20 ans. Chaque année, le Press Club de France sélectionne une petite phrase ou une déclaration d'un homme ou d'une femme politique qui se démarque particulièrement par son humour. La première sélection de déclarations pour le Prix humour et politique 2025 a été rendue publique mercredi soir.

Voici les phrases retenues : Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, a déclaré : 'Je ne crois pas qu'on attende d'un ministre qu'il soit spécialiste de ses sujets' (BFMTV – 05/01/2025). Geneviève Darrieussecq, ancienne ministre de la Santé, a déclaré : 'Je vous avais dit il y a trois mois que je ne ferais pas de miracle et bien vous voyez j'ai tenu parole' (Passation au ministère du Travail et de la Santé – 24/12/2024). Rachida Dati, ministre de la Culture, a déclaré : 'N’avoir dans une écurie que des étalons, ça peut mal se terminer ! Pour un meilleur équilibre, c’est pas mal d’avoir des percherons également. Et il y a aussi les juments' (Le Parisien – 04/02/2025). Sébastien Delogu, député La France insoumise, a déclaré : 'Il faut construire plus de logements sociaux pour loger ceux qui sont expulsés de leurs logements sociaux' (Assemblée nationale – 07/02/2025). Enfin, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, a déclaré : 'Bordeaux est fière d’accueillir aujourd’hui le départ de l’opération gilets jaunes' (Lancement de l’opération 'Pièces jaunes 2025' à Bordeaux – 10/01/2025). Deux autres sélections de déclarations auront lieu en juin et en novembre avant de décerner les prix 2025 en fin d’année. Le jury est présidé par le journaliste de M6 Bernard de la Villardière





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Prix Humour Et Politique Press Club De France Elisabeth Borne Geneviève Darrieussecq Rachida Dati Sébastien Delogu Pierre Hurmic

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Prix 2025 humour et politique : Rachida Dati et Elisabeth Borne sélectionnéesLe jury du «Press Club, Humour et Politique» a sélectionné ce mercredi 12 février plusieurs phrases, drôles ou ridicules, prononcées par les dirigeants politiques. Les deux ministres font partie de la première sélection.

Lire la suite »

Elisabeth Borne et Rachida Dati figurent dans la première sélection du prix 2025 humour et politiqueElisabeth Borne, Geneviève Darrieussecq et Rachida Dati figurent dans la première sélection de petites phrases effectuée mercredi par le jury 'Press Club, Humour et Politique'.

Lire la suite »

Lindt prévoit une augmentation des prix en 2025 face à la hausse du prix du cacaoLe géant du chocolat suisse Lindt & Sprüngli a annoncé son intention d'augmenter ses prix en 2025 en raison de la forte hausse du prix du cacao. Lindt a déjà procédé à une augmentation de ses prix en 2024, mais la situation se dégrade avec des prix du cacao à leur plus haut niveau historique. Le prix du cacao a augmenté de plus de 160% en 2024, en partie à cause de mauvaises récoltes et de conditions climatiques défavorables. Lindt, cependant, a déclaré que ses ventes avaient progressé en 2024, soutenues par des produits à forte marge et par l'innovation.

Lire la suite »

Le CHAN 2025 reporté à août 2025Le Championnat d'Afrique des nations (CHAN) 2025, initialement prévu du 1er au 28 février au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda, est reporté à août 2025. La CAF a pris cette décision afin de permettre une inspection approfondie des infrastructures. Le tirage au sort des groupes sera probablement effectué ultérieurement.

Lire la suite »

Mister France 2025 : Mathieu Bedini, Mister Rhône-Alpes 2024 est élu Mister France 2025Trente hommes étaient en compétition samedi soir à l’occasion du concours de Mister France 2025 à Rueil-Malmaison

Lire la suite »

Kim Jones réclame élégance et délicatesse au défilé Dior homme automne hiver 2025-2026Dior a présenté sa collection homme automne hiver 2025-2026 le vendredi 24 janvier 2025.

Lire la suite »