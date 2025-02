Le Printemps des Sassafras Retourne à Auch avec de Nouvelles Creations et des Ateliers d'Ecriture Dramatique

Le deuxième festival de théâtre amateur, le Printemps des Sassafras, revient à Auch du 28 au 30 mars. Six spectacles poétiques, humoristiques et pleins de couleurs seront présentés au Centre Jérôme Cuzin. Cette année, le festival propose également un moment unique d'échange sur l'écriture dramatique avec les auteurs Philippe Yvelin et Thierry Chaumillon.

Fin mars, le souffle du « Printemps des Sassafras » se fera à nouveau sentir sur Auch . Du 28 au 30 mars, une brise légère et théâtrale soufflera sur le Centre Jérôme Cuzin lors de ce deuxième festival de théâtre en amateur. La Compagnie des sassafras, compagnie auscitaine de théâtre en amateur, a suivi pendant des mois l’actualité dramatique dans les festivals du Sud-Ouest afin de remplir sa besace de belles créations théâtrales.

Six spectacles hauts en couleur, poétiques, humoristiques, seront présentés sur la scène. Celle-ci sera également mise à disposition des collégiens et lycéens auscitains (Pardailhan, Salinis et l’Ortatoire) le vendredi après-midi. Mais cette année le festival proposera en plus un temps d’échange sur l’écriture dramatique. Deux auteurs, Philippe Yvelin et Thierry Chaumillon dévoileront au public leurs processus de création et les sources de leur inspiration. C’est une rare occasion pour le public, les comédiens et les metteurs en scène d’échanger avec des auteurs et de tenter de mieux comprendre le fonctionnement de leur imaginaire dans une œuvre de création. Philippe Yvelin ayant quitté l’Ile de France pour Saint-Clar, est un artiste multi-cartes, auteur, compositeur, musicien, metteur en scène, comédien. Après une première pièce de théâtre, « L’arrosoir », adaptée et diffusée par France Culture, il a récemment écrit « L’Opéra ». C’est la rencontre de 2 personnages qui dévoile chacun un lourd passé, construisant une relation pleine de complicité, de pudeur, de respect. Thierry Chaumillon, originaire de Bretagne, est un dramaturge et un compositeur de musique. Ses pièces ont reçu de nombreuses distinctions, dont celle du Grand Prix du Théâtre en 2017 pour « Miroslav « . Après être passé par l’École des beaux-arts, le Conservatoire libre du cinéma français et suivi des cours d’art dramatique, il vit à Auch où il a écrit sa dernière pièce, “Seuil critique”. Leurs dernières œuvres littéraires seront en vente lors du festival.Le “Printemps des Sassafras” maintient ses engagements sur l’accessibilité financière du festival à un large public avec des prix allant de 6 à 8 € et la gratuité pour les mineurs. Tout le programme du festival : www.facebook.com/ciesassafra





