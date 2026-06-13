Le prince William et Kate payent un loyer à prix marché pour Forest Lodge à Windsor

Le prince et la princesse de Galles louent Forest Lodge à Windsor pour 307 200 livres par an. Leur choix de payer le prix du marché contraste avec les arrangements avantageux accordés à d'autres membres de la famille royale, comme le prince Andrew ou les princesses Beatrice et Eugenie, et intervient après des révélations du National Audit Office sur les pratiques de sous-location.

Le prince et la princesse de Galles, William et Kate, paient un loyer substantiel pour leur nouvelle résidence, Forest Lodge, située à Windsor . Le montant annuel s'élève à 307 200 livres sterling, soit environ 356 000 euros.

Selon les tabloïds, qui considèrent cette maison comme leur demeure définitive, et en supposant qu'ils vivent jusqu'à plus de 80 ans, la facture cumulative dépassera les 12 millions de livres (environ 14 millions d'euros). Ce loyer sera réévalué tous les cinq ans. Cette information a été rendue publique parce que le couple a enregistré des documents auprès du Land Registry, l'organisme britannique qui recense la propriété des terrains et biens immobiliers en Angleterre et au pays de Galles.

Ces documents révèlent que Forest Lodge, une maison de style géorgien de huit chambres dans le Windsor Great Park, comprend une maison principale et deux cottages utilisés par le personnel. Les précédents locataires étaient liés à la société d'organisation d'événements Fait Accompli. Le montant du loyer a été fixé après des évaluations réalisées par des agences immobilières comme Hamptons, Savills et Knight Frank.

Historiquement, les grandes demeures sur les terres du château de Windsor étaient louées à des proches de la monarchie pour un loyer nominal, sous le régime des "résidences de grâce et faveur". Le cas le plus emblématique est celui de Royal Lodge, occupée par le prince Andrew. Ce dernier n'a pratiquement pas payé de loyer classique pendant vingt ans, se contentant d'un "grain de poivre" symbolique. Il a dépensé des millions en rénovations.

Des révélations récentes montrent qu'il a même sous-loué trois résidences sur le domaine de Royal Lodge et en a tiré des revenus jusqu'en avril dernier, ce qui a suscité l'indignation du public. Un sondage YouGov indique que 69% des Britanniques estiment qu'il n'aurait pas dû être autorisé à sous-louer. D'autres membres de la famille royale bénéficient également d'arrangements avantageux.

Les princesses Beatrice et Eugenie, qui ne sont pas des membres actifs de la monarchie, logent gratuitement dans des palais royaux (Kensington Palace et St James's Palace). Les loyers qu'elles paient ne représentent qu'une fraction de la valeur du marché (64% et 68%). Le National Audit Office a publié ces chiffres, ce qui a relancé le débat sur la transparence financière de la famille royale. Le roi Charles III a annoncé qu'il allait réexaminer ces baux.

En revanche, le couple William et Kate a été épargné par les critiques car ils paient le prix du marché pour Forest Lodge. Leur transparence financière contraste avec d'autres membres de la famille. Le Crown Estate possède 15 milliards de livres de biens immobiliers et William a une fortune personnelle estimée à plus d'un milliard de livres. La décision de William de payer un loyer au prix du marché est perçue comme un geste significatif en direction de l'opinion publique





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