Le prince William célèbre les qualités de sa femme, Kate Middleton

Le prince William a célébré les qualités de sa femme, Kate Middleton, dans une rare interview accordée à la radio britannique. Les deux étudiants se sont rencontrés à l'université de St Andrews au début des années 2000, alors qu'ils n'avaient que 19 ans.

Le prince William a célébré les qualités de sa femme, Kate Middleton , dans une rare interview accordée à la radio britannique. Les deux étudiants se sont rencontrés à l'université de St Andrews au début des années 2000, alors qu'ils n'avaient que 19 ans.

Le futur héritier du trône aurait rapidement été séduit par sa camarade, remarquée sur le podium d'un défilé à l'université. Avant cette histoire qui allait changer le cours de sa vie, Catherine Middleton avait cependant déjà vécu une romance avec un autre étudiant, Rupert Finch, qui se trouvait parmi les invités de son mariage avec le prince William en 2011.

Leur relation a même été évoquée dans la sixième et dernière saison de la série télévisée, mais Rupert Finch s'est toujours montré discret lorsqu'il est interrogé sur cette période de sa vie. Les deux ex ont visiblement conservé de bonnes relations au fil des années et Rupert Finch figurait d'ailleurs parmi les invités de l'union de son ami, le prince William, et de Kate Middleton deux ans plus tard





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