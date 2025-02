Le Prince William aurait-il payé pour un premier rendez-vous avec Kate Middleton ?

Une ancienne amie du couple royal, Laura Warshauer, affirme que le prince William aurait payé pour un premier rendez-vous avec Kate Middleton avant leur rencontre célèbre lors d'un défilé de lingerie.

Le prince William aurait payé pour un premier rendez-vous avec Kate Middleton avant même leur rencontre célèbre lors d'un défilé de lingerie. Laura Warshauer , ancienne amie de Kate et du prince William, affirme que leur première rencontre n'a pas eu lieu comme on le pense.

Selon le magazine Point de Vue, l'ancienne amie du couple de Galles explique que leur premier rendez-vous n'a pas eu lieu lors d'un défilé de lingerie, mais lors d'une vente aux enchères caritative sur le thème d'Harry Potter. Will aurait dépensé 200 livres (240 euros) pour obtenir un rendez-vous avec Kate. Cette information met en doute l'histoire officielle de leur rencontre. Warshauer raconte également qu'elle a vu un rapprochement entre les deux lors d'une autre soirée. Le fils du roi Charles III discutait avec une autre femme, et Kate Middleton aurait traversé la pièce pour prendre William dans ses bras, probablement pour faire comprendre à tous qu'elle était sa petite amie. Warshauer se souvient de cette scène en disant : « Je me souviens m'être dit que personne d'autre que Kate n'aurait pu faire cela à ce moment-là. » Laura Warshauer, ancienne amie d'école de Kate, fait souvent des révélations sur le couple royal. En juillet 2024, elle avait publié une photo d'elle et Kate Middleton lors de leurs études sur Instagram. Quelques mois plus tard, elle décide de partager des anecdotes sur le prince William et Kate Middleton. Elle confie à People que sa chambre d'étudiante était l'endroit où Kate et William et elle se retrouvaient. Depuis cette époque, elle n'est plus en contact avec eux. « Il y avait tant d'innocence à cette époque. Je regarde mes photos et je revois la romance et la magie », affirme Warshauer, qui vit désormais aux États-Unis.





