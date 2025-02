Le prince Harry parle à son fils Archie de la lutte de Lady Diana contre les mines terrestres

Les souvenirs de Lady Diana reviennent à la vie pour le prince Harry suite à une conversation avec son fils Archie. Harry a utilisé l'occasion pour expliquer à son jeune fils l'impact des mines terrestres sur les soldats et en parler a parlé de sa mère et de son engagement à lutter contre ce fléau.

Les photos de Lady Diana, bravant courageusement sa peur en empruntant une route en cours de déminage, en Angola en 1997, ont ravivé des souvenirs précieux pour le prince Harry. Diana Spencer était très engagée dans la lutte contre les mines antipersonnel, ces « sentinelles éternelles » qui jonchent par milliers les champs et les routes des anciens terrains de guerre.

Harry a repris le flambeau de sa mère grâce, notamment, à son action avec des organisations comme l'International Campaign to Ban Landmines (ICBL). C'est alors qu'il expliquait à son fils Archie en quoi consistaient ces fameux jeux internationaux pour des soldats blessés sur le champ de bataille que la discussion a pris une tournure plus familiale. Le garçonnet, intéressé par ce que lui racontait son père sur les blessures des soldats, lui a demandé d'où elles provenaient. Malgré la dureté du sujet et le jeune âge de son fils, Harry a préféré répondre. « Soit on referme le sujet tout de suite, ce que je ne ferais jamais, soit on engage la conversation et on essaie d'expliquer les choses », a-t-il déclaré à *The Daily Telegraph*. De là à évoquer la mère qu'il a perdue très jeune, il n'y avait qu'un pas à franchir. « Cela a provoqué une intéressante conversation entre lui et moi et m'a donné l'occasion de parler de ma mère, sa grand-mère, ce que je n'avais pas vraiment envisagé », a confié Harry. « Pour lui, c'est devenu l'aboutissement de l'histoire. Il voulait voir des vidéos et des photos de sa grand-mère Diana en train de faire son travail de lutte contre les mines terrestres, il y a de cela des années », explique le prince âgé de 40 ans. Il a donc ressorti des photos pour Archie. Des clichés parmi les derniers de Lady Di en action, car elle est morte sept mois plus tard. Certes, reconnaît Harry à propos de sa conversation avec Archie, « je pense que les engins explosifs improvisés sont probablement un peu excessifs à ce stade, mais voilà, je me suis retrouvé à lui parler de mines alors qu'il a 5 ans ».Par ailleurs, Harry souligne l'importance de sensibiliser les jeunes générations à la réalité de la guerre et de ses conséquences, même après sa fin, à travers le monde, dont l'Afrique, la Birmanie, le Cambodge et l'Ukraine. Harry, en 2019, avait fait le même parcours que sa mère chérie en Angola. « J'ai été très ému de retracer les pas de ma mère dans cette rue vingt-deux ans plus tard et de voir la transformation qui s'est opérée, d'un endroit dangereux et désolé en une communauté dynamique d'entreprises et d'universités locales », avait-il alors déclaré avec fierté.





LePoint / 🏆 8. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

PRINCE HARRY LADY DIANA MINES TERRESTRES Lutte Contre Les Mines Terrestres Angola Archie Famille Royale

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Archie, le fils d'Harry et Meghan, demande à voir des photos de Lady DianaLe prince Harry a révélé que son fils Archie regardait souvent des photos et des vidéos de la princesse Diana. Lors de la 7e édition des Invictus Games, le prince Harry a partagé des confidences sur son fils et sa relation avec sa défunte mère. Meghan Markle a également parlé de la participation active du prince Harry dans la vie quotidienne de ses enfants.

Lire la suite »

Le prince Harry parle de la princesse Diana avec ArchieÀ l'occasion des Invictus Games à Vancouver, le prince Harry a révélé à son interlocuteur qu'il avait parlé avec son fils Archie de mines terrestres, ce qui l'a amené à évoquer sa défunte mère, la princesse Diana. Archie a ensuite regardé des vidéos de sa grand-mère. Meghan Markle a également révélé que le prince Harry est très impliqué dans la vie quotidienne avec leurs enfants, Archie et Lilibet.

Lire la suite »

Le prince Harry partage une conversation touchante avec son fils Archie sur DianaLe prince Harry a révélé qu'Archie, son fils de 5 ans et demi, a commencé à lui demander de voir des photos et des vidéos de sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Cette demande a conduit à une conversation sur les mines terrestres, un sujet qui tenait particulièrement à cœur à Diana. Harry a expliqué qu'il a trouvé cette conversation 'intéressante' et différente de ce qu'il avait imaginé.

Lire la suite »

Qui est David Sherborne l’avocat du prince Harry qui représentait aussi Lady Diana ?Ce ténor britannique du barreau, qui a aussi représenté Johnny Depp et Catherine Zeta-Jones, est devenu l’avocat favori des célébrités quand il s’agit de diffamation.

Lire la suite »

Kate Middleton dans les pas de Lady Diana : ce rôle symbolique dont elle a héritéKate Middleton, qui a annoncé être en rémission de son cancer ce mardi 14 janvier 2025, semble marcher dans les pas de sa belle-mère Lady Diana. Et ce, notamment à travers un rôle symbolique dont elle a hérité.

Lire la suite »

Kate Middleton, un clin d'oeil à Lady Diana au Royal Marsden HospitalKate Middleton a rendu visite au Royal Marsden Hospital de Londres le 14 janvier, faisant un clin d'oeil discret à Lady Diana à travers un choix de bijoux. L'ancienne princesse de Galles est en rémission après avoir combattu le cancer et reprend progressivement ses engagements. Elle a rencontré des patients et du personnel, démontrant une empathie similaire à celle de Diana, qui était présidente de l'hôpital.

Lire la suite »