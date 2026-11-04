Le prince Harry et Meghan Markle au Parlement européen le 10 novembre 2024

Le couple royal se rendra à Bruxelles le 10 novembre pour le mémorial Lost Screen. Leur intervention porte sur la sécurité numérique des enfants et le harcèlement en ligne.

Le prince Harry et Meghan Markle se rendront à Bruxelles le 10 novembre pour une apparition publique majeure au sein du Parlement européen. Ce déplacement marque leur première sortie conjointe dans cette capitale européenne depuis plus de deux ans, confirmant leur engagement renouvelé dans les causes humanitaires internationales.

Les membres de la famille royale britannique, accompagnés de leurs enfants Archie et Lilibet, arriveront en Belgique après un retour récent au Royaume-Uni. Cette visite s'inscrit dans la continuité de leurs efforts pour définir un nouveau rôle public après leur départ du statut de membresseniors de la famille royale il y a plusieurs années.

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Inauguration du mémorial Lost Screen

La visite officielle est consacrée à l'inauguration du mémorial Lost Screen, une œuvre d'art installée directement au Parlement européen. Ce monument rend hommage aux enfants décédés suite à des préjudices graves ou au harcèlement subi via les plateformes de réseaux sociaux.

Cette initiative vise à sensibiliser les décideurs politiques et le grand public aux dangers invisibles de l'espace numérique pour les mineurs. Le mémorial sert de point de ralliement pour ceux qui luttent contre les violences en ligne et pour la protection de la jeunesse.

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Engagement pour la sécurité numérique

Le couple dispose d'un créneau de quinze à vingt minutes pour s'exprimer directement sur la question cruciale de la sécurité numérique des enfants. Le duc et la duchesse de Sussex aborderont les mécanismes de protection nécessaires face aux agressions virtuelles.

Ce sujet n'est pas nouveau pour les Sussex, qui ont activement milité pour la protection des plus jeunes dans l'espace numérique. En avril 2025, ils avaient déjà exprimé leur soutien à cette cause, et Meghan Markle s'était rendue seule à Genève en mai 2026 pour le même mémorial.

Discours et table ronde institutionnelle

Les parents suivront également les interventions de Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, et d'Antonio López-Istúriz, eurodéputé et premier vice-président de l'intergroupe sur les droits de l'enfant. Ces prises de parole institutionnelles soulignent l'importance politique de la cause défendue par le couple.

Après la visite de l'exposition commémorative, le prince Harry participera seul à une table ronde intitulée Au-delà des promesses : bâtir un avenir numérique adapté aux enfants. Cette session sera entièrement dédiée à la construction de solutions concrètes pour sécuriser l'usage des technologies par les mineurs.

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Conséquences et avenir des Sussex

Cette sortie européenne, située à seulement 264 kilomètres de Paris, pourrait marquer un tournant dans la visibilité internationale du couple. Harry a récemment expliqué les raisons du basculement vers le retour au Royaume-Uni, tandis que les observateurs guettent le rythme de leurs futures apparitions.

Depuis leur installation dans leurs nouvelles propriétés aux Cotswolds, les apparitions publiques du duc et de la duchesse de Sussex se comptent sur les doigts d'une main. Chaque sortie reste donc scrutée à la loupe par les médias et le public international.