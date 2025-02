Le Prince Harry et Meghan Markle au Canada pour les Jeux Invictus: Amour, Enfants et Inspiration

Le prince Harry et Meghan Markle ont partagé un moment d'amour intense au Canada pendant les Jeux Invictus. Le couple a été vu très complice, et Meghan a ensuite rejoint ses enfants, Archie et Lilibet, en Californie. Le prince Harry prévoit de discuter avec ses jeunes enfants des Jeux Invictus et de leur expliquer l'importance de ces événements. Il s'agit d'un projet important pour le prince Harry qui espère inspirer non seulement les athlètes, mais aussi la prochaine génération.

Meghan Markle et le prince Harry ont passé plusieurs jours au Canada dans le cadre des Jeux Invictus . Les deux amoureux ont été vus très proches, multipliant les témoignages d'affection. Si pour certains, leur démonstration d'amour était un peu trop appuyée, il était important pour le duc et la duchesse de Sussex de montrer leur grande complicité. Meghan Markle est ensuite retournée seule en Californie pour retrouver ses enfants, Archie et Lilibet.

Et il semblerait que lors du retour de leur père, les deux petits auront une petite discussion avec le duc. Le prince Harry est en effet très heureux de pouvoir partager son expérience : « Ils sont fascinés. C'est une conversation très intéressante à avoir avec vos enfants : expliquer pourquoi il manque une jambe à cette personne, pourquoi il lui manque un bras, pourquoi elle a l'air comme ça... C'est difficile mais important. À chaque édition des Jeux Invictus, Harry espère inspirer non seulement les concurrents, mais aussi la prochaine génération », a-t-il déclaré. Le prince Harry doit donc avoir une discussion sérieuse avec ses deux enfants. Ainsi, Archie et Lilibet seront également impliqués dans ce projet qui tient à cœur leur père. « C'est incroyable d'être de retour au Canada. Le Canada ne pourrait pas être plus approprié pour accueillir les premiers Jeux d'hiver. Tout le monde est très excité », a déclaré le duc de Sussex, le frère du prince William. Et il a bien évidemment pu compter sur le soutien de son épouse : « C'est incroyable d'avoir ma femme ici pour me soutenir. J'adore qu'elle soit à mes côtés. C'est un élément très important de toute cette aventure », précise-t-il. Un ami du couple a également dévoilé son sentiment face à toute cette énergie positive : « Harry se promène avec un grand sourire sur le visage, et il ne peut pas aller très loin sans être arrêté toutes les quelques secondes. Mais c'est de cela qu'il s'agit ». Un sentiment partagé par une joueuse de l'équipe canadienne, Jeana Provias : « Lorsqu'il vous serre la main, il vous regarde dans les yeux comme s'il voulait graver votre visage dans son esprit. On sent qu'il est un leader exceptionnel. J'ai l'impression qu'il est notre héros »





