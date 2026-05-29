Le prince Haakon de Norvège décide d'écourter un voyage officiel pour être aux côtés de sa femme

Le prince Haakon de Norvège a décidé d'écourter un voyage officiel au Japon pour être aux côtés de sa femme, la princesse héritière Mette-Marit, qui est gravement malade.

Le prince Haakon de Norvège a décidé d'écourter un voyage officiel au Japon pour être aux côtés de sa femme, la princesse héritière Mette-Marit, qui est gravement malade.

La princesse est atteinte d'une fibrose pulmonaire chronique qui affecte progressivement ses capacités respiratoires. Le prince Haakon a préféré s'en remettre aux spécialistes pour aider sa femme. Cette décision témoigne des difficultés traversées actuellement par la princesse. La situation s'est compliquée par la suite, obligeant la reine de 88 ans, Sonja, à être hospitalisée pour des problèmes cardiaques.

Heureusement, son séjour à l'hôpital a été de courte durée. La situation des royaux norvégiens est donc tendue actuellement, avec plusieurs membres de la famille royale souffrant de problèmes de santé. Le prince Haakon a décidé d'écourter son voyage officiel au Japon pour être aux côtés de sa femme, la princesse héritière Mette-Marit, qui est gravement malade. La princesse est atteinte d'une fibrose pulmonaire chronique qui affecte progressivement ses capacités respiratoires.

Le prince Haakon a préféré s'en remettre aux spécialistes pour aider sa femme. Cette décision témoigne des difficultés traversées actuellement par la princesse. La situation s'est compliquée par la suite, obligeant la reine de 88 ans, Sonja, à être hospitalisée pour des problèmes cardiaques. Heureusement, son séjour à l'hôpital a été de courte durée.

La situation des royaux norvégiens est donc tendue actuellement, avec plusieurs membres de la famille royale souffrant de problèmes de santé





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