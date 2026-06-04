Le président ukrainien propose une rencontre avec Poutine pour un cessez-le-feu complet

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a publié une lettre ouverte proposant une rencontre en tête à tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine, afin d'engager des négociations pour un cessez-le-feu complet pendant la durée des négociations.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky , a publié une lettre ouverte proposant une rencontre en tête à tête avec son homologue russe, Vladimir Poutine , afin d'engager des négociations pour un cessez-le-feu complet pendant la durée des négociations .

Dans cette lettre, Zelensky dressait un réquisitoire contre Poutine, qu'il tient pour personnellement responsable du conflit. Il a également rejeté les arguments régulièrement avancés par Moscou pour justifier le conflit. Le président ukrainien a assuré ne pas vouloir voir la guerre s'installer durablement et a proposé des pays comme la Suisse, la Turquie ou plusieurs pays arabes comme hôtes potentiels pour les négociations.

La lettre se concluait sur un avertissement adressé au président russe, selon lequel si celui-ci ne parvenait pas personnellement à la conclusion qu'il était temps de mettre fin à la guerre, l'Ukraine continuerait à se battre pour son existence. Quelques heures après la publication de la lettre, le Kremlin a réagi à la proposition de Zelensky, mais le président russe n'avait pas encore vu la lettre au moment de sa déclaration.

Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a toutefois précisé que le président ukrainien pouvait venir





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