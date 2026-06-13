Le président Trump confirme sa présence au sommet de l'OCDE à Évian

Le président américain Donald Trump a confirmé sa présence au sommet de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui se tiendra à Évian à partir du 15 juin. L'événement sera dominé par son agenda conflictuel.

Le président américain Donald Trump a confirmé sa présence au sommet de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui se tiendra à Évian à partir du 15 juin.

L'événement sera dominé par son agenda conflictuel. Les diplomates français ont passé des nuits blanches en attendant sa décision. Trump a accepté l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron à prolonger le plaisir par un dîner au château de Versailles, où fut signé le traité d'indépendance des États-Unis en 1783. Le format du sommet a été pensé pour minimiser les intermédiaires et maximiser les discussions interactives entre les dirigeants.

Le programme évite les sujets qui fâchent le milliardaire, comme le climat ou l'aide au développement. Les sujets de discorde sont nombreux, notamment la guerre contre l'Iran, la mise en place d'une force internationale pour sa sécurisation, l'uranium iranien, la crise énergétique et la guerre commerciale avec la Chine. Les dossiers non purgés pourraient remonter à la surface.

Le rendez-vous d'Evian pourrait être le moment de montrer que la fameuse 'troisième voie' est en train de prendre forme, constituée par le Canada, l'Europe, l'Inde et d'autres pays qui ne souhaitent pas devenir les marionnettes de Washington ou de Pékin





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