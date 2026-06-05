Le président russe rejeté l'idée d'une rencontre en tête-à-tête avec l'Ukraine

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté l'idée d'une rencontre en tête-à-tête proposée par son homologue ukrainien tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine a rejeté vendredi l'idée d'une rencontre en tête-à-tête proposée par son homologue ukrainien tant qu'un accord final n'aura pas été négocié en amont pour mettre fin à la guerre en Ukraine .

Le président russe a affirmé qu'il ne voyait pas l'intérêt d'une rencontre, car cela n'avait d'intérêt que pour la partie ukrainienne afin d'arrêter l'avancée de ses forces armées. Le président russe a répondu à une question sur la proposition de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky d'une rencontre en tête-à-tête afin de négocier une résolution du conflit, faite la veille dans une lettre ouverte.

La guerre en Ukraine, entrée dans sa cinquième année, a fait des centaines de milliers de morts et des millions de réfugiés, et causé des dégâts immenses, particulièrement dans l'Est de l'Ukraine partiellement sous contrôle de Moscou. Le président russe a affirmé que les hostilités prendront fin un jour, lorsque la Russie aura atteint les objectifs que nous nous sommes fixés.

Le pouvoir russe exige du gouvernement ukrainien des concessions politiques et territoriales, notamment un retrait complet de la région de Donetsk, dans l'Est. Des exigences rejetées par Kiev, les assimilant à une capitulation. L'Ukraine demande de longue date un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations, mais Moscou rejette cette idée, arguant qu'une pause plus longue permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.

Le président russe a rejeté l'idée d'une rencontre avec son homologue ukrainien tant qu'un accord n'aura pas été finalisé au préalable, rejetant toute négociation entre les deux hommes. Il faut laisser les spécialistes travailler, développer des solutions, et ensuite nous pouvons nous rencontrer, a dit le président russe, tout en appelant les troupes russes sur le front à continuer les combats.

Il a aussi répété ses doutes sur la légitimité politique de M. Zelensky, dont le mandat de président a expiré en 2024. La loi martiale en vigueur depuis le début de la guerre en Ukraine interdit la tenue d'élections. Le président Zelensky insiste qu'une rencontre entre les deux chefs d'Etat est indispensable pour négocier les points les plus épineux, dont la question territoriale.

Sa nouvelle proposition a été soutenue par le président américain Donald Trump et le président français Emmanuel Macron. L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

Le président ukrainien a assuré que les ressources de la Russie diminuent considérablement et qu'elle n'aura pas assez d'argent ni de capital politique pour continuer à acheter la loyauté des Russes comme elle l'a fait ces 26 dernières années. Le président Poutine a minimisé les difficultés économiques, affirmant que la dynamique économique est actuellement modérée.

Plus de quatre ans après le début de la guerre contre l'Ukraine, la Russie fait face à de multiples sanctions occidentales, une inflation élevée, des coûts d'emprunt prohibitifs et des pénuries de main-d'oeuvre, qui placent son économie dans une situation délicate





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