Le président Macron a rencontré les Bleus et leur équipe féminine avant la Coupe du monde 2026

Le président Macron a rencontré les Bleus et leur équipe féminine avant leur départ pour la Coupe du monde 2026. Les finalistes de la Ligue des champions ont rejoint Clairefontaine pour la préparation de la compétition. Malo Gusto, latéral droit, a exprimé ses ambitions pour le Mondial. Saliba, annoncé blessé au dos, va bien et est incertain pour la compétition. Le président de la République a déjeuné avec les Bleus et a salué les joueurs avant la traditionnelle photo. Les abonnements soutiennent le travail des journalistes de SudOuest.fr.

Le président Macron a rencontré les Bleus et leur équipe féminine avant leur départ pour la Coupe du monde 2026. Les finalistes de la Ligue des champions ont rejoint Clairefontaine pour la préparation de la compétition.

Malo Gusto, latéral droit, a exprimé ses ambitions pour le Mondial. Saliba, annoncé blessé au dos, va bien et est incertain pour la compétition. Le président de la République a déjeuné avec les Bleus et a salué les joueurs avant la traditionnelle photo. Les abonnements soutiennent le travail des journalistes de SudOuest.fr





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