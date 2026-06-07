La visite de Xi Jinping intervient au moment où les discussions entre Pyongyang et Washington au sujet du programme nucléaire nord-coréen sont au point mort.

Le président chinois Xi Jinping se rend en Corée du Nord pour rencontrer Kim Jong Un , à l'heure de la recomposition des équilibres mondiaux. La Chine est un soutien diplomatique, économique et politique essentiel pour la Corée du Nord, soumise à de multiples sanctions de l'ONU.

Cette visite intervient au moment où les discussions entre Pyongyang et Washington au sujet du programme nucléaire nord-coréen sont au point mort. Le président chinois Xi Jinping a confirmé son objectif de dénucléariser la Corée du Nord lors d'un sommet à Pékin avec le président américain Donald Trump.

Cependant, l'influence de la Russie sur la Corée du Nord a augmenté, ce qui pourrait être une raison pour le président chinois de visiter la Corée du Nord. La visite de Xi Jinping est également une manière pour la Chine de contrer l'influence croissante de la Russie sur la Corée du Nord. La Corée du Nord est le seul pays lié à la Chine par une alliance militaire officielle et contraignante.

Les États-Unis mènent actuellement une guerre offensive potentiellement préjudiciable aux intérêts clés de la Chine, comme ses approvisionnements énergétiques. Il semble que M. Xi cherche à consolider l'alliance avec la Corée du Nord en partie pour cette raison





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