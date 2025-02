Le Président Argentin Milei Pris dans une Controverse Cryptomonnaie

Le président argentin Javier Milei est au centre d'un scandale après avoir promu une cryptomonnaie douteuse sur les réseaux sociaux. Le tweet a entraîné une hausse spectaculaire du cours de la cryptomonnaie, suivie d'une chute brutale, faisant perdre des millions à des investisseurs.

Le président argentin, Javier Milei , est au cœur d'une controverse après avoir promu vendredi soir sur X (ex-Twitter) et Instagram, une cryptomonnaie « memecoin » appelée Libra, créée sur la plateforme de blockchain Solana. Dans son tweet, supprimé quatre heures plus tard, Milei vantait ce projet privé, affirmant qu'il « inciterait la croissance de l'économie argentine » en finançant des petites entreprises locales.

La publicité présidentielle a déclenché une flambée spectaculaire du cours de Libra. En quelques heures, sa capitalisation boursière a atteint 4,5 milliards de dollars. Mais l'euphorie a été de courte durée. Le cours s'est effondré de 89 %, faisant ainsi perdre des millions aux investisseurs. Des analyses techniques révèlent des éléments troublants. Plus de 80 % des jetons sont concentrés dans seulement cinq portefeuilles numériques. Cette centralisation extrême permet aux détenteurs majoritaires de manipuler facilement le cours. Le domaine du projet a été créé le jour même du lancement, signe d'une création précipitée et opaque. Les experts pointent un schéma classique de « pump and dump » : gonfler artificiellement le prix avant de revendre massivement. Selon Bubblemaps, une plateforme d'analyse blockchain, les développeurs auraient encaissé au moins 87 millions de dollars en retirant des liquidités.Face au scandale, Milei a tenté de se dédouaner. « Il y a quelques heures, j'ai publié un tweet, comme tant d'autres, soutenant une prétendue entreprise privée avec laquelle je n'ai évidemment aucun lien. Je ne connaissais pas les détails du projet et après réflexion, j'ai décidé de ne pas continuer à le diffuser (c'est pourquoi j'ai supprimé le tweet) », a-t-il expliqué. L'opposition réclame une enquête parlementaire, évoquant de possibles violations de la loi sur l'éthique publique. Ce n'est pas la première fois que le président est critiqué pour avoir promu des cryptomonnaies douteuses. En 2021, il avait déjà fait la promotion de CoinX, une entreprise aujourd'hui accusée d'escroquerie. Cette affaire rappelle le lancement récent de la cryptomonnaie Trump, avant l'arrivée au pouvoir du président américain, qui avait connu un sort similaire. Elle soulève des questions sur l'utilisation de la fonction présidentielle pour promouvoir des actifs financiers risqués et potentiellement frauduleux.





