Le Président Argentin Accusé d'Escroquerie Après Promotion d'une Cryptomonnaie Effondrée

Javier Milei, le président argentin, est au cœur d'une controverse après avoir promu une cryptomonnaie qui s'est effondrée rapidement. La promotion a été qualifiée d'«escroquerie» par certains, qui réclament des enquêtes et un procès.

Javier Milei, le président argentin, se retrouve au centre d'une controverse sans précédent. Le président argentin a promu vendredi 14 février une cryptomonnaie qui s'est ensuite effondrée, rapporte BFMTV. Il a été qualifié d'«escroc», et certains ont appelé à une commission d'enquête et à un procès. La presse locale a rapidement documenté l'affaire, parlant d'un «crypto-scandale».

La présidence a annoncé le lendemain que le Bureau anti-corruption serait saisi pour identifier un comportement «inapproprié» potentiel du gouvernement ou du président lui-même. Javier Milei avait publié sur son compte X un message pour féliciter «ce projet» destiné à «stimuler la croissance de l'économie argentine en finançant les petites entreprises et les entrepreneurs argentins». Il avait également ajouté un lien qui menait au projet : vivalalibertadproject.com, en référence au slogan du dirigeant : «Viva la libertad, carajo !» (Vive la liberté, bordel !). Le communiqué de la présidence précise que Javier Milei n'a pas participé, de près ou de loin, au développement de la cryptomonnaie $LIBRA. Le président a ensuite supprimé son message, indiquant qu'il ne «connaissait pas les détails du projet». En effet, certains économistes et spécialistes des cryptomonnaies en Argentine ont souligné que la $LIBRA pourrait être une escroquerie ou une pyramide de Ponzi, souligne la chaîne d'info en continu. L'informaticien et influenceur Javier Smaldone a pointé du doigt «une arnaque mondiale ». Après la publication, la valeur de la cryptomonnaie a rapidement progressé, pour atteindre près de 5 000 dollars. Puis, ces nouveaux détenteurs ont commencé à vendre, entraînant la chute de la $LIBRA en seulement quelques heures. Devant la polémique, l'opposition a demandé la destitution du président.





MagazineCapital / 🏆 2. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

JAVIER MILEI ARGENTINE PRESIDENT CRYPTOMONNAIE SCANDALE ESCROQUERIE EFFONDRE OPPOSITION

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Inspecteur des Impôts Accusé d'Escroquerie à la TVAUn inspecteur des impôts du Gers est accusé d'escroquerie à la TVA avec sa sœur et son beau-frère. Ils auraient créé des sociétés fictives et utilisé l'identité d'une retraitée de 76 ans pour ouvrir des comptes bancaires et déclarer de faux achats de chalets afin de percevoir des remboursements de TVA. L'escroquerie aurait rapporté près de 100 000 euros en un an. L'inspecteur des impôts sera jugé en juin pour escroquerie aggravée, complicité, recel et blanchiment d'argent.

Lire la suite »

Un Trader Suisse Accusé d'Escroquerie à la MadoffUn quinquagénaire suisse est poursuivi pour abus de confiance et escroquerie. Il est accusé d'avoir mené une vaste arnaque, fonctionnant comme un système de pyramide de Ponzi, et d'avoir causé des pertes estimées entre 8 et 15 millions d'euros à près de 70 victimes.

Lire la suite »

Expédition punitive sanglante pour Chadli M., accusé d'avoir ruiné une victime dans l'escroquerie OmegaProChadli M., un coach et influenceur controversé, a été condamné à cinq ans d'emprisonnement par un tribunal correctionnel parisien pour son implication dans l'escroquerie aux cryptomonnaies OmegaPro. La victime, accusée d'être impliquée dans l'escroquerie, avait été contrainte de suivre un traitement médical à domicile de quarante-cinq jours.

Lire la suite »

Vendeur en Informatique Accusé d'Escroquerie à l'Encre EffaçableUn vendeur en informatique d'un hypermarché du Pontet dans le Vaucluse a été accusé d'escroquerie après avoir frauduleusement modifié des chèques de deux clients âgés.

Lire la suite »

Procès de Destitution Possible pour le Président Argentin après Promotion d'une Crypto-Monnaie EffondréeLe président argentin Javier Milei est menacé d'une procédure de destitution après avoir promu une crypto-monnaie qui s'est effondrée rapidement.

Lire la suite »

Le Président Argentin Milei Pris dans une Controverse CryptomonnaieLe président argentin Javier Milei est au centre d'un scandale après avoir promu une cryptomonnaie douteuse sur les réseaux sociaux. Le tweet a entraîné une hausse spectaculaire du cours de la cryptomonnaie, suivie d'une chute brutale, faisant perdre des millions à des investisseurs.

Lire la suite »