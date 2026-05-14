Le président américain et le président chinois multiplient les marques d'amitié en Chine, mais des désaccords subsistent autour du sort de Taïwan

Le président américain, Donald Trump, poursuit sa visite en Chine, où il est reçu fastueusement par son homologue chinois, Xi Jinping. Les deux dirigeants multiplient les marques d'amitié en multipliant les toasts au champagne et en partageant un repas léger au menu du banquet d'État. Cependant, des désaccords subsistent autour du sort de Taïwan, une ligne rouge pour les États-Unis. Xi Jinping a clairement indiqué que la question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines et que les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit si elle est mal traitée.

Le président américain poursuit sa visite en Chine . Il est reçu fastueusement par son homologue chinois qui, au milieu des démonstrations d'amitié, a rappelé que Taïwan était une ligne rouge à ne pas franchir pour les États-Unis.

Toasts au champagne et un repas léger au menu du banquet d'État qui rassemble les présidents chinois et américain, jeudi 14 mai, place Tian'anmen à Pékin. Une respiration au milieu des sujets épineux évoqués par Xi Jinping et notamment lors de leur rencontre bilatérale, jeudi matin, au Palais du Peuple. Avant le banquet, les deux chefs d'État ont visité le Temple du Ciel, haut lieu du tourisme en Chine.

Les deux dirigeants ont pris la parole au grand banquet d'honneur et ils ont multiplié les marques d'amitié pour rassurer le monde sur la relation sino-américaine. Donald Trump qualifie leurs discussions, mais le ministre américain des Finances, Scott Bessent, laisse entendre que des annonces vont intervenir. Il évoque aussi d'importantes commandes pour Boeing. Derrière cet assaut d'amabilités, il reste tout de même des désaccords, notamment autour du sort de Taïwan.

Le message de Xi Jinping à Donald Trump est très clair.

'La question de Taïwan est la plus importante dans les relations sino-américaines. Si elle est bien traitée, les relations entre les deux pays (Chine et Etats-Unis) pourront rester globalement stables. Si elle est mal traitée, les deux pays se heurteront, voire entreront en conflit', a déclaré le président chinois, à l'issue de la discussion bilatérale du matin, employant un mot en mandarin ne signifiant pas nécessairement conflit militaire, selon la télévision d'État chinoise.

Un ton très direct, même menaçant, et allusion claire au soutien militaire que Washington apporte à Taipei. Le leader chinois a voulu montrer que Taïwan est une ligne rouge à ne pas franchir. La télévision chinoise ne dit pas comment Donald Trump a réagi. En tout cas, cela a suscité de vives inquiétudes à Taïwan, où on craint que Donald Trump accepte de faire des concessions à la Chine, en échange par exemple d'un soutien sur le Moyen-Orient.

Scotte Bensent affirme que Donald Trump, en visite en Chine, s'exprimera davantage sur Taïwa





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