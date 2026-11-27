L'évolution du prénom vintage féminin, tombé de plus de 10 000 naissances en 1930 à seulement 3 attributions en 2025. Analyse de ce déclin majeur.

Le panorama des prénoms attribués aux nouveau-nés en France a subi des transformations radicales au cours du siècle dernier, mettant en lumière des fluctuations dramatiques de popularité. Un prénom vintage, autrefois massivement choisi par les parents français, illustre parfaitement cette évolution : alors qu'il avait été donné 10 995 fois en 1930, il n'a séduit que 3 familles en 2025. Cette chute vertigineuse souligne comment certains noms, autrefois omniprésents dans les cours de récréation, sont désormais devenus extrêmement rares dans les registres d'état civil contemporains.

De l'explosion des années 1920 à la rareté actuelle

Ce prénom féminin a connu une ascension fulgurante au début du siècle dernier, touchant même son pic de popularité dans les années 1920, où il était présent dans la quasi-totalité des départements français. Il est resté une valeur sûre tout au long des années 1940 et 1950, avant de commencer à se faire plus discret progressivement. Dès les années 1970, il était déjà devenu rare, marquant le début de son déclin durable.

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La graphie de ce nom, caractérisée par deux lettres 'n', est typique des prénoms féminins à la mode durant cette période historique. Cette particularité orthographique, couplée à la terminaison en '-ine', lui confère une sonorité très marquée, indissociable du début du 20e siècle pour la plupart des générations actuelles. Bien que le prénom apparaisse encore dans les registres de naissance, il est devenu un vestige presque exclusif des générations précédentes.

L'influence de Jeanne et des dérivés contemporains

L'explication de sa popularité initiale réside en grande partie dans le succès durable de Jeanne et de ses nombreux dérivés au cours du siècle dernier. On retrouve des formes proches de ce prénom dans d'autres pays, montrant une tendance européenne à cette époque. Cependant, cette même lignée onomastique montre aujourd'hui des résistances inégales face aux changements de goûts parentaux.

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L'internationalisation du phénomène peut être illustrée par le cas de Jeannine Deckers, plus connue sous le nom de Sœur Sourire. Cette chanteuse belge a connu un succès planétaire dans les années 1960 grâce à sa chanson, contribuant à l'omniprésence culturelle de cette variante du prénom. Malgré cette notoriété mondiale passée, l'impact sur les statistiques natalités locales n'a pas suffi à inverser la tendance à long terme.

Depuis 2016, les données publiées indiquent que moins de trois petites filles par an reçoivent ce prénom spécifique en France. Cette stagnation à des chiffres quasi-nuls démontre que le prénom fait partie de la deuxième catégorie de noms qui ne suivent pas le chemin du renouveau. Alors que certains prénoms d'autrefois retrouvent leur place dans les choix des parents, celui-ci reste associé à une génération bien précise et difficilement rajeunissable.

Comparaison avec d'autres prénoms vintage en 2025

Le destin de ce prénom s'inscrit dans un contexte plus large de mutation des tendances nominatives, où la rareté extrême coexiste avec des retours en grâce surprenants. Par exemple, un autre prénom autrefois dans l'air du temps a connu une chute similaire, passant de 380 naissances en 1992 à seulement 32 en 2025. De même, un prénom de grand-mère signifiant " glorieuse ", donné 660 fois en 1934, n'a séduit que 5 parents en 2025, confirmant la fragilité de certains classiques.

En revanche, d'autres noms historiques parviennent à traverser les époques avec plus de succès. Un prénom de mamie signifiant " espoir " et donné 7 250 fois en 1962 a compté 60 naissances l'année dernière. Plus étonnant encore, un prénom ancien donné 2 230 fois en 1905 a retrouvé la cote, atteignant le 47e rang en 2025. Ces contrastes soulignent que le retour à la mode n'est pas systématique pour tous les noms anciens.

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L'avenir onomastique des noms à terminaison en '-ine'

La question demeure de savoir si les prochaines générations auront envie de remettre au goût du jour ce prénom vintage au son si particulier. Les variantes d'un même prénom étaient nombreuses par le passé, de quoi remplir quelques pages d'un arbre généalogique pour les généalogistes amateurs. Cependant, les tendances actuelles semblent privilégier d'autres sonorités, laissant ce nom spécifique dans l'histoire plutôt que dans le berceau des nouveau-nés de demain.

La différence avec d'autres prénoms comme celui évoquant la " lumière ", qui est revenu en force avec 755 bébés en 2025 malgré 6 225 naissances il y a 106 ans, est flagrante. De même, un prénom signifiant " éclat du soleil " et donné 3 800 fois en 1925 a été choisi 180 fois l'année dernière. Ces exemples montrent que certains noms conservent une attractivité même après un long déclin, contrairement à celui qui n'a été attribué qu'à 3 bébés en 2025 après son apogée de 10 995 naissances en 1930.